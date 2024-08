Ford Capri mit 125-kW-Antrieb und kleinem Akku wird 44.950 Euro kosten

Ford hat im Juli den nächsten Capri als vollelektrisches SUV-Coupé vorgestellt. Die Neuinterpretation des Klassikers ist der zweite Vollstromer der neuen Generation, der im Cologne Electric Vehicle Center vom Band läuft. Der 2024er Capri wird zunächst ab 51.950 Euro angeboten, später folgt noch ein erschwinglicheres Modell.

Der neue Capri ist 4.634 Millimeter lang, 1.872 Millimeter breit und unbeladen 1.626 Millimeter hoch. Die technische Basis stellt im Rahmen einer umfassenderen Zusammenarbeit VWs E-Auto-Baukasten MEB. Zur Markteinführung stattet Ford die heck- ebenso wie die allradgetriebene Ausführung mit einer „Extended-Range“-Batterie in der Bauart Lithium-Ionen-NMC (Nickel-Mangan-Cobalt) aus.

In der Variante mit Hinterradantrieb steht eine Nettokapazität von 77 kWh zur Verfügung. Diese Energie setzt der Heckmotor in 210 kW (286 PS) Spitzenleistung um. Damit kann der Capri RWD in 6,4 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen, Schluss ist bei 180 km/h.

Mit einer Batterieladung kann der Hecktriebler bis zu 627 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm erzielen. Das Nachladen erfolgt per Wechselstrom (AC) mit 11 kW an der heimischen Wallbox oder per Gleichstrom-Schnellladen (DC) mit einer Ladeleistung von bis zu 135 kW an öffentlichen Ladepunkten. An einer solchen DC-Säule benötigt die Batterie rund 28 Minuten, um von zehn auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufzutanken.

Noch schneller, nämlich in 26 Minuten, kann dies der Allradversion gelingen: Sie ist mit einer Ladeleistung von 185 kW ausgestattet. Ihre Extended-Range-Batterie mit 79 kWh nutzbarer Kapazität ermöglicht Reichweiten von bis zu 592 Kilometern. Dabei ergänzt ein Aggregat an der Vorderachse das Drehmoment des 545 Nm starken Hinterachsmotors um zusätzliche 134 Nm. Im Verbund mit der Maximalleistung von 250 kW (340 PS) ermöglicht dies einen Sprint von null auf 100 km/h in 5,3 Sekunden. Auch die Allradversion lässt 180 km/h zu.

In der Preisliste für den Capri ist noch eine dritte Version mit 125 kW (170 PS) zu finden, die im Konfigurator bisher nicht zu sehen ist. Sie soll den Angaben nach erst Anfang 2025 verfügbar sein. Mit der zukünftigen Basisversion wird der Capri von nächstem Jahr an schon ab 44.950 Euro zu haben sein. Von 0 auf 100 km/h geht es damit in 8,9 Sekunden und ebenfalls weiter bis 180 km/h. Die eingesetzte Batterie mit einer Nettokapazität von 52 kWh soll um die 370 Kilometer pro Ladung ermöglichen. Schnellladen soll mit bis 145 gelingen.