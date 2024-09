Umfrage: Verbraucher halten an Benziner- und Dieselautos fest

Nach deutlich steigenden Verkäufen elektrischer Autos ist die Nachfrage zuletzt stark zurückgegangen. Viele Autofahrer wollen laut einer aktuellen Befragung noch länger an ihren konventionell betriebenen Modellen festhalten. Das geht aus einer Umfrage hervor, die die Automobilwoche gemeinsam mit Civey durchgeführt hat.

Befragt wurden im Zeitraum vom 27. August bis 3. September rund 2500 Verbraucher, die ein Auto mit Verbrennungsmotor besitzen. Knapp jeder Zweite (46 %) plant, seinen Benziner oder Diesel noch länger als acht Jahre zu fahren. 7 Prozent wollen an ihrem Verbrenner noch sieben bis acht Jahre festhalten und 11 Prozent gehen davon aus, dass sie noch fünf bis sechs Jahre mit ihrem bisherigen Auto unterwegs sein werden.

Nur ein kleiner Teil möchte sich in absehbarer Zeit von seinem Fahrzeug trennen: 2 Prozent wollen ihren Verbrenner in den nächsten zwölf Monaten abstoßen, weitere fünf Prozent in ein bis zwei Jahren. Offen bleibt, was danach folgt.

„Andere Erhebungen zeigen, dass die steigende Inflation, das Vertrauen in die bewährte Technik, die derzeitige Förderung von E-Fahrzeugen, das Aufschieben des Verbrennerverbots sowie widersprüchliche Signale der OEMs —ob sie zukünftig nur E-Autos oder doch weiterhin Verbrenner produzieren — große Verunsicherung auslösen“, so Civey-Autoexperte Parwiz Torgull. In solchen Situationen würden viele lieber am Bewährten festhalten.

Anfang des Jahres gab das Kraftfahrtbundesamt das durchschnittliche Pkw-Alter mit 10,3 Jahren an. Vor allem in ländlichen Gebieten wollen die Autofahrer laut der aktuellen Umfrage noch lange an ihrem Verbrenner festhalten: 49 Prozent haben vor, ihn länger als acht Jahre zu fahren, 12 Prozent sieben Jahre.

In den Städten sind die Autofahrer bereit, sich schneller von ihrem Diesel und Benziner zu trennen: 4 Prozent planen dies laut der Umfrage in den nächsten zwölf Monaten, 7 Prozent in den nächsten ein bis zwei Jahren.

Der Elektroauto-Bestand in Deutschland hat laut Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) innerhalb des ersten Halbjahres 2024 um 8,5 Prozent zugenommen. Zum 1. Juli 2024 waren auf deutschen Straßen insgesamt 1.528.150 E-Autos unterwegs. Die KBA-Zahlen zum Fahrzeugbestand zeigen aber auch, dass in Deutschland noch rund 44,6 Millionen Pkw (exklusive Plug-in-Hybride und Hybride) mit fossilen Brennstoffen gefahren werden. Der Bestand ist mit einem Minus von 0,4 Prozent nur geringfügig zurückgegangen.