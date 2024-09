Ionity bietet neuen Ladepark nahe München

Ionity hat in der Outlet City in Parsdorf nahe München einen HPC-Park (High Power Charging) mit 24 besonders schnellen Ladepunkten in Betrieb genommen. Die Anlage soll exemplarisch für die neue Strategie des europäischen Schnelllade-Anbieters stehen, mehr Ladeparks im urbanen Raum zu schaffen.

Bei den in Parsdorf verbauten Stromtankstellen handelt es sich größtenteils um das Ionity-eigene Design, das bis zu 350 kW Ladeleistung bietet. Es sind zudem einige Alpitronic Hypercharger HYC400 installiert. Elektroautos können an HPC-Ladepunkten je nach Technologie in rund 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Damit werden nicht nur Besucht der Outlet City angesprochen, sondern auch Durchreisende über die A94 oder Bewohner ohne eigene Wallbox.

„Mit dem neuen Ladepark in Parsdorf City unterstreichen wir unsere Strategie, näher an die Städte heranzurücken und so auf die steigende Nachfrage nach urbanen Ladehubs zu reagieren“, erklärt Christoph Strecker, Country Manager DACH bei Ionity. „Unser Ziel ist es, den Menschen eine noch einfachere und bequemere Nutzung der E-Mobilität zu ermöglichen.“

Parsdorf ist nach Garching und Eching der dritte Ionity-Standort um München. zusammen mit Merklingen ist der neue Ladepark in Parsdorf mit 24 Ladepunkten der größte im Netzwerk des Unternehmens.

Ionity wurde 2017 als Schnelllade-Joint-Venture mehrerer Autohersteller ins Leben gerufen und hat sich in der ersten Phase seines Netzausbaus auf wichtige Fernverkehrsrouten konzentriert. Nun rücken zunehmend Ladeparks nahe Städten in den Fokus. Im Juli 2024 zählte das Ionity-Netz nach Angaben des Unternehmens mehr als 650 Ladeparks und mehr als 4.000 HPC-Ladepunkte in 24 europäischen Ländern.

Konkret stehen hinter Ionity die Autobauer BMW, Ford, Hyundai, Mercedes und der Volkswagen-Konzern sowie der Finanzinvestor BlackRock. Im kommenden Jahr soll die Anzahl der Standorte auf mehr als 1.000 mit 7.000 Ladepunkten wachsen.