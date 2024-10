Microlino Spiaggina: Cabrio mit Hardtop für 24.990 Euro

Mit der Version Spiaggina hat der Hersteller des Mini-Elektroautos Microlino ein „Sommerfahrzeug“ vorgestellt. Inspiriert von Strandklassikern wie dem Fiat 600 Jolly und dem Citroën Méhari, verkörpere das Modell „das ultimative Strandgefühl auf vier Rädern – perfekt für alle, die Stil, Nachhaltigkeit und in novative Technik in einem Fahrzeug vereinen möchten“, heißt es.

Das vollständig abnehmbare Hardtop verwandelt die Spiaggina mit wenigen Handgriffen in ein Cabriolet. „Die Microlino Spiaggina ist eine Idee, mit der wir schon vor Jahren herumgespielt haben und die nun endlich Wirklichkeit geworden ist. Es wird das stilvollste Fahrzeug für Europas Sommerdestinationen wie Portofino, St. Tropez oder Ibiza werden“, erklärt Merlin Ouboter, Co-Gründer des Schweizer Unternehmens.

Eine Vision des Herstellers für die Spiaggina ist der Einsatz als Mietfahrzeug in Hotels an sonnigen Sommerdestinationen in Europa und bald auch in den USA. Der Verkaufsstart der limitierten „First Edition“ ist für 2025 vorgesehen. Schon jetzt können sich Interessierte einen Platz auf der Warteliste sichern. Die First Edition wird in zwei exklusiven Farbvarianten angeboten: Portofino Blue, ein hellblauer Lack mit weissen Designelementen, und Sardinia Sage, eine matte Salbeigrün-Lackierung mit schwarzen Akzenten.

Innen zeigt das Leichtelektrofahrzeug der Klasse (L7e) ein Interieur in Weiss-Blau oder Grau-Braun aus veganem Leder, das für den Einsatz in Motor- und Segelyachten entwickelt wurde und laut Microlinio besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit ist.

Mit einer Reichweite von bis zu 177 Kilometern durch eine 10,5-kWh-Batterie, einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h und einer Leistung von 12,5 kW (17 PS) erfülle die Spiaggina alle Anforderungen eines modernen, alltagstauglichen Elektrofahrzeugs, wirbt der Hersteller. Dank 230 Litern Kofferraumvolumen biete sie ausreichend Platz für Gepäck, Einkäufe oder Strandutensilien. Ihre Lithium-Ionen-Batterie lasse sich an jeder herkömmlichen Steckdose oder Ladestation aufladen.

Der Einstiegspreis für die limitierte Microlino Spiaggina First Edition liegt bei 24.990 Euro. Das Kleinst-Elektroauto wird wie sein Standard-Pendant in der Microlino-Manufaktur in Turin, Italien, gefertigt.