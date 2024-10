Abarth 600e soll sportliche Fahrleistungen mit effizientem E-Antrieb verbinden

Der neue Abarth 600e ist das leistungsstärkste Serienfahrzeug in der Historie des Unternehmens. Das auf dem neuen Fiat 600e basierende Elektroauto wurde von den Ingenieuren der Marke gemeinsam mit den Spezialisten von Stellantis Motorsport entwickelt.

Zum Start stehen zwei Modellversionen zur Wahl: Der Abarth 600e Turismo leistet 175 kW (240 PS). Topmodell ist der Abarth 600e Scorpionissima, der 206 kW (280 PS) bietet und auf 1.949 Exemplare limitiert ist. Diese Zahl ist eine Hommage an das Gründungsdatum der Marke Abarth. Die Reichweite beträgt bis zu 322 Kilometer im WLTP-Zyklus.

Die Abstimmung des Elektromotors für den Abarth 600e sei auch in einem Simulator erfolgt, wie er in der FIA Formel E-Weltmeisterschaft verwendet werde, so die Entwickler. Der Abarth 600e Scorpionissima beschleunigt in 5,85 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 200 km/h elektronisch begrenzt. Der 175 kW (240 PS) starke Abarth 600e Turismo braucht für den 0-auf-100-Sprint 6,24 Sekunden.

Im Abarth 600e halte ein Hochleistungskühlsystem die Temperaturen des Batteriepakets auch bei starker Leistungsabforderung zum Beispiel auf der Rennstrecke im optimalen Bereich, heißt es. Beide Versionen der Baureihe stellen drei Fahrmodi zur Verfügung, die modellabhängig unterschiedlich ausfallen.

Der Modus „Turismo“ ist auf komfortablere Fahrleistungen und optimierte Reichweite ausgelegt. Das Ansprechverhalten des Motors, der Lenkung und des elektronischen Fahrstabilitätsprogramms ist sportlich, aber auf Alltagsfahrten abgestimmt. Im Abarth 600e stehen dann 110 kW Leistung zur Verfügung, im Abarth 600e Scorpionissima sind es 140 kW und jeweils maximal 300 Newtonmeter Drehmoment. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 150 km/h begrenzt.

Im Modus „Scorpion Street“ erhöht sich die abrufbare Leistung modellabhängig auf 150 beziehungsweise 170 kW. Das volle Drehmoment von 345 Newtonmeter steht zur Verfügung, die erreichbare Höchstgeschwindigkeit beträgt 180 km/h. Der Modus „Scorpion Track“ ruft das volle Potenzial des Fahrzeugs ab. Motor, Lenkung und ESP reagieren sehr spontan, 200 km/h sind möglich. In diesem Modus steht außerdem die volle Motorleistung zur Verfügung.

Beim Abarth 600e wurde eine Spurverbreiterung von 30 Millimetern an der Vorderachse und 25 Millimetern an der Hinterachse vorgenommen. In die Technologie des E-Autos sei die Rennsporterfahrung verschiedener Partner eingeflossen, unterstreicht der Hersteller. So wiesen die von Michelin gefertigten Reifen eine spezielle, auf Stromer abgestimmte Konstruktion auf. Die Bremsen stammen vom Rennsportspezialisten Alcon. Bremsscheiben mit 380 Millimeter Durchmesser und Monobloc-Bremssättel mit vier Kolben an der Vorderachse sollen für hohe Standfestigkeit und gute Wärmeableitung auch bei verschärfter Fahrt sorgen.

Um die hohe Motorleistung optimal in Vortrieb umzusetzen, ist die Vorderachse des Abarth 600e mit einem mechanischen Sperrdifferenzial von JTEKT ausgestattet. Damit werden durchdrehende Räder vermieden und die Spurtreue beim sportlichen Bremsen verbessert. Auch die erhöhte Torsionssteifigkeit des Fahrwerks und der stärkere Kurvenstabilisator an der Hinterachse trügen zum agilen und sicheren Fahrverhalten in allen Situationen bei, erklärt Abarth.

Der neue Abarth 600e ist ab sofort bestellbar, die Preise beginnen bei 44.990 Euro. Es stehen die Karosseriefarben Acid Green, Antidote White, Shock Orange und Venom Black zur Wahl. Der limitierte, leistungsstärkere Abarth 600e Scorpionissima ist in Acid Green und dem exklusiven Hypnotic Purple erhältlich, hat zudem dunkel verglaste Heckscheiben und weist im Innenraum Eigenheiten und Akzente auf.