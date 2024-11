Kiat EV9 GT startet in der zweiten Jahreshälfte 2025

Kia hat in den USA den EV9 GT vorgestellt. Die Sportversion des großen Elektro-SUV erhält mit 374 kW/509 PS deutlich mehr Leistung, ein neuartiges Fahrwerk und optische Akzente außen wie innen.

Bisher ist der EV9 mit Allradantrieb mit einer Leistung von 283 kW/385 PS zu haben. Am „sportlichsten“ ist dabei die Ausstattungslinie „GT-Line“, deren Umfang sich aber auf optische Anpassungen beschränkt. Beim jetzt präsentierten neuen Topmodell der Baureihe gibt es umfangreiche Änderungen.

Kia setzt im EV9 GT auf einen Elektro-Allradantrieb aus zwei Motoren. Die Leistung der E-Maschine vorn wird mit 160 kW/218 PS angegeben, während der E-Motor an der Hinterachse 270 kW/367 PS erzeugt. Damit soll es in 4,3 statt wie bisher schnellstens 5,0 Sekunden auf 60 mph (97 km/h) gehen.

Der EV9 GT hat ein elektronisches Sperrdifferenzial (e-LSD), das die Stabilität bei schnellen Kurvenfahrten verbessern soll. Das e-LSD leitet das Drehmoment elektronisch gesteuert auf die Reifen mit mehr Traktion. Zudem gibt es simulierte Gangwechsel, Virtual Gear Shift (VGS) genannt.

„VGS simuliert das Fahrgefühl eines herkömmlichen Automatikgetriebes mit Stufenschaltung und sorgt für spürbare ‚Schaltvorgänge‘, wenn das Fahrzeug beschleunigt, und kann die Beschleunigung reduzieren, wenn die Drehzahlgrenze erreicht ist. Während VGS bei der Simulation eines herkömmlichen Automatikgetriebes spürbar ist, kann der Fahrer auch die Schaltwippen an beiden Seiten des Lenkrads verwenden, um manuell durch die Gänge zu schalten und so ein stärkeres Fahrgefühl zu erzielen“, so Kia. Das VGS arbeitet mit dem Soundgenerator zusammen, um die erzeugten Fahrgeräusche an die „Gangwechsel“ anzupassen.

Das 800-Volt-System nutzt weiter die 99,8 kWh große Fahrbatterie und ermöglicht eine Schnellladezeit von rund 25 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Die WLTP-Reichweite nennt Kia noch nicht, mit den bislang verfügbaren Modellen sind bis zu 563 Kilometer pro Ladung möglich.

Der EV9 GT erhält auch ein elektronisch gesteuertes Fahrwerk. Dazu heißt es: „Über die Fahrmodus-Taste am Lenkrad kann der Fahrer zwischen den Modi Normal, Eco, Sport und My Drive je nach Bedingungen oder gewünschtem Fahrstil einfach umschalten. Neben der Einstellung der Stoßdämpfung werden auch Lenkung und Bremsgefühl für jeden Modus optimiert.“ Mit einer hellgrünen GT-Taste am Lenkrad wird der GT-Modus mit der härtesten Stoßdämpfer-Einstellung aktiviert.

Auch der EV9 GT kommt auf eine Bodenfreiheit von fast 20 Zentimetern und kann wie der reguläre EV9 bis 2,5 Tonnen schwere Anhänger ziehen. Die Platzverhältnisse im Innenraum bleiben ebenfalls bestehen. Es sind zudem unter anderem hellgrüne Akzente, Sportsitze und Sportlenkrad zu erkennen.

Außen zeigt der EV9 GT einen geänderten unteren Lufteinlass und in die Frontschürze integrierte LED. An der Vorderachse sind hellgrüne Bremssättel installiert. Am Heck erscheinen die Änderungen gering.

Der EV9 GT soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 in den Handel kommen. Die Preise will Kia kurz vor der Markteinführung bekannt geben. Die aktuellen Angeboten gibt es zu Grundpreisen von 72.490 bis 83.190 Euro.