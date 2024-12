Analyse: China bringt langsam aber stetig Stromer nach Europa

Die Automobilmarktforscher von Jato Dynamics haben sich einmal angesehen, wie sich der Absatz von chinesischen Marken wie Geely, BYD oder MG in Europa seit 2020 entwickelt hat.

2020 setzten demnach chinesische Hersteller in Deutschland, dem wichtigsten Elektroautomarkt Europas, nur ein einziges batteriebetriebenes Fahrzeug (BEV) ab. Der Gesamtmarktanteil der BEV lag hier damals jedoch auch erst bei drei Prozent, mehr als 84 Prozent entfielen noch auf Pkw mit Verbrennungsmotor. Ab Januar 2021 verkauften die Chinesen dann hierzulande auch Plug-In-Hybride (PHEV) – bis Ende 2022 je nach Monat mal mehr BEV, mal mehr PHEV. Im Dezember 2021 waren drei von vier chinesischen E-Autos Plug-Ins.

Seit Mitte 2022 nimmt auch langsam der Verkauf an Verbrennern aus China zu. Anfangs nur marginal, mittlerweile mit höheren Absatzzahlen. Im März dieses Jahres betrug der Marktanteil an den chinesischen Marken bereits mehr als 38 Prozent, im August dann nur noch 17 Prozent. Seit Anfang 2023 spielen Hybridfahrzeuge aus China kaum noch eine Rolle, der Marktanteil der HEV und PHEV liegt in Deutschland seitdem jeweils im einstelligen Prozentbereich. Andere Modelle wie Mildhybride oder die in China beliebten Elektro-Pkw mit benzinbetriebenem Verbrenner als Generator zur Reichweitenverlängerung bieten die Hersteller aus dem Land bei uns derzeit nicht an.

„Der Verkauf der Pkws aus China nimmt in Deutschland stetig zu, wenn auch mit monatlich stark schwankenden Absätzen bei insgesamt noch niedrigen Stückzahlen“, sagt Eric Haase, Managing Director von Jato Dynamics in Deutschland. In den ersten acht Monaten dieses Jahres kamen gut 16.000 der fast 242.000 hier zugelassenen vollelektrischen Pkw aus China. „Der Absatz an Verbrennern bewegt sich dagegen durchschnittlich nur im unteren dreistelligen Bereich pro Monat – schlechter verkaufen sich nur Modelle mit Hybridantrieb“, so Haase.

In Südeuropa laufen Verbrenner besser

Genau entgegengesetzt sieht es in Ländern wie Spanien, Italien oder Rumänien aus. Dort finden mittlerweile chinesische Benziner mehr Abnehmer als die Elektroautos aus Fernost. Auf der iberischen Halbinsel wurden von Januar bis August 2024 knapp 4.100 BEV aus China verkauft, aber fünfmal so viele Verbrenner. Hybride kamen auf gut 1.900 Zulassungen. Vergleichbar verlief die Entwicklung in Italien. Auch dort entschieden sich deutlich mehr Kunden für Verbrenner. Und auch hier finden sich signifikante Verkaufszahlen erst seit Anfang 2022. In Rumänien werden ebenfalls mehr chinesische Benziner und Diesel als E-Autos abgesetzt, wenn auch auf einem wesentlich niedrigeren Niveau.

In Schweden, Vorreiter in Sachen Elektromobilität und bei der Antriebswende bereits weiter gekommen als Deutschland, verkaufen die Chinesen so gut wie überhaupt keine Verbrenner, aber verhältnismäßig ordentliche Stückzahlen an BEV und PHEV. Von den knapp 6.800 batterieangetriebenen Autos, die im August dieses Jahres dort zugelassen wurden, stammte immerhin fast jeder zehnte aus chinesischer Produktion. In den besten Monaten waren es sogar mehr als 2.000.

In Deutschland lautete das Verhältnis im August dagegen 27.021 zu 721. „Vermutlich wird das die Hersteller aus Fernost aber nicht beeindrucken“, sagt Haase. „Wenn der Absatz an Elektroautos in Deutschland weiter stockt, werden sie eben versuchen stärker mit Verbrennern und Hybridmodellen in den Markt zu kommen. Die Erfahrungen aus den anderen europäischen Ländern werden ihnen dabei sicher hilfreich sein.“