BYD will Export-Absatz 2025 auf 800.000 Stromer verdoppeln

Der chinesische Stromerhersteller BYD will seinen Absatz außerhalb der Volksrepublik im laufenden Jahr auf über 800.000 Fahrzeuge steigern. Dabei hat man insbesondere Großbritannien sowie lateinamerikanische und südostasiatische Länder im Visier. In Deutschland mühen sich die Chinesen noch mit ihrem Angebot.

BYD gibt in seinem Geschäftsbericht für 2024 an, im zurückliegenden Jahr 417.204 Fahrzeuge außerhalb des Heimatmarktes abgesetzt zu haben. Das sind weniger als zehn Prozent des Gesamtabsatzes, der 2024 bei rund 4,25 Millionen Elektroautos und Plug-in-Hybriden lag.

In einer Telefonkonferenz nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen äußerte BYD-Chef Wang Chuanfu laut der Nachrichtenagentur Reuters das Ziel für 2025, im Ausland auf einen Absatz von 800.000 Einheiten zu kommen. Man strebt also fast eine Verdopplung an.

Große Chancen zur Steigerung des Absatzes außerhalb Chinas sieht Wang Chuanfu besonders in Großbritannien sowie in lateinamerikanischen und südostasiatischen Ländern. Diese Regionen seien „China-freundlich“. Inklusive der Heimat peilt BYD für das laufende Jahr 5 bis 6 Millionen Fahrzeug-Auslieferungen an.

Mit Blick auf die Bilanz steigerte BYD seinen Gewinn im letzten Jahr deutlich. Unter dem Strich machte der Konzern mit 40,3 Milliarden Yuan (5,2 Mrd. Euro) rund ein Drittel mehr Gewinn. Der Umsatz nahm um 29 Prozent auf umgerechnet knapp 100 Milliarden Euro zu. Von den im zurückliegenden Jahr verkauften 4,25 Millionen Autos waren 1,76 Millionen reine Stromer.

BYD ist auch schon in Europa und Deutschland aktiv, tut sich hier aber bisher schwer. Das will man mit dem Ausbau des Händlernetzes ändern. Insidern zufolge zieht der Konzern in Betracht, Fabriken nicht nur in Ungarn und der Türkei zu bauen, sondern auch in Deutschland. Damit reagierten die Chinesen auf die neuen Strafzölle der EU auf in der Volksrepublik gebaute E-Autos. Angepeilt sein soll eine Kapazität von 500.000 Autos im Jahr, die in Europa für Europa in den kommenden Jahren gebaut werden.