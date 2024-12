MOIA erprobt mit Nutzern autonomes Elektro-Ridepooling im Stadtverkehr Hamburgs

MOIA, das Mobilitätsunternehmen im Volkswagen-Konzern, und Volkswagen ADMT treiben die Entwicklung autonomer Mobilitätsdienste auf dem Automatisierungslevel 4 nach dem SAE-Standard voran. Nach Testfahrten in den USA und in München im vergangenen Jahr gibt man seit Ende 2024 einen Eindruck vom Fahrzeug und vom aktuellen Stand der Entwicklung in Hamburg.

Gemeinsam mit Volkswagen ADMT präsentierte MOIA kürzlich den Prototyp des ID. Buzz AD, der einen Ausblick auf das Interieur für den Testbetrieb in Hamburg bietet. Ein sicherheitszentrierter Ansatz stehe bei der Entwicklung an erster Stelle, heißt es. Mit Hilfe von 13 Kameras, neun Lidaren und fünf Radaren erfassten die Fahrzeuge ihre Umgebung in Echtzeit. Hochleistungsrechner übersetzten die Daten in präzise Fahrbefehle. Darüber hinaus verfügten die Fahrzeuge über redundante Systeme für Bremsen, Lenkung und Stromversorgung. Vor dem Einsatz auf öffentlichen Straßen würden umfangreiche Simulationen und Realtests durchgeführt.

„Austin, München und Hamburg – der ID. Buzz AD wird in drei Großstädten weltweit getestet und validiert“, so Christian Senger, CEO von Volkswagen ADMT. „Die Sicherheit von Fahrgästen und allen, die am Verkehr teilnehmen, hat für uns höchste Priorität. Dazu gehört auch der regelmäßige Austausch mit den lokalen Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr.” Die autonomen Fahrzeuge sollen im späteren Betrieb in das städtische Notfallmanagement integriert sein und beispielsweise beim Bilden der Rettungsgassen an den rechten Straßenrand fahren.

MOIA hat das vollelektrische Ridepooling in Hamburg entwickelt und etabliert. Mit mehr als elf Millionen Fahrgästen seit 2019 sei man fester Bestandteil des Mobilitätsmixes der Hansestadt, so der Anbieter. Der nächste logische Schritt sei das autonome Fahren, das perspektivisch eine größere Flotte ermögliche. Fahrgäste würden dann von einem „hochverfügbaren“ und benutzerfreundlichen Angebot zu niedrigeren Preisen profitieren.

Mit dem autonomen Ridepooling entwickele MOIA in Hamburg eine wichtige Zukunftstechnologie und bringe sie in den kommenden Monaten zur Marktreife. Die Flotte an ID. Buzz AD werde dabei in die MOIA-Softwareumgebung implementiert, die die intelligente Steuerung der Flotte, die Buchungsapp und das Passagiermanagement umfasse.

„Unsere Tests sind bereits gestartet. Neben der Fahrfunktion im dichten Verkehr erproben wir alle Funktionen für eine sichere und komfortable Beförderung von Kunden. Im kommenden Jahr werden wir den Testbetrieb schrittweise erweitern. Ausgewählte Personen können dann die autonomen MOIAs buchen und sich wie beim regulären Betrieb im Testgebiet zu ihrem Zielort bringen lassen – mit dem Unterschied, dass das Fahrzeug autonom fährt”, erklärt Sascha Meyer, CEO von MOIA. „Unsere Umfragen zeigen, dass 75 Prozent unserer Nutzer in Hamburg einem autonomen MOIA-Service neutral bis positiv sehen. Mehr als die Hälfte würden einen autonomen Service von MOIA gern nutzen.“

Im Testbetrieb in Hamburg kommt eine Vorserienversion des ID. Buzz AD zum Einsatz. Die Innenausstattung des Fahrzeugs ist auf die Bedürfnisse der Fahrgäste zugeschnitten. Es verfügt über breite Sitze, für mehr Sitzkomfort wurde zudem die Decke erhöht. „Helle Farben im gewohnten MOIA-Look-and-Feel, intuitive Bedienelemente und hohe Sicherheitsstandards runden das Raumkonzept ab“, so MOIA. Die spätere Serienversion des ID. Buzz AD werde über einen längeren Radstand, vier Sitzplätze und Stauraum für Handgepäck verfügen.