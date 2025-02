China-Elektroautobauer Leapmotor: Marktstart in Europa nimmt Fahrt auf

Nach der Markteinführung der chinesischen Marke Leapmotor in Europa nimmt das Geschäft laut einer Mitteilung des Partners und Investors Stellantis Fahrt auf. Mit 450 etablierten Verkaufsstellen in 14 Märkten habe Leapmotor bereits das ursprüngliche Jahresziel im Blick, so der europäische Autokonzern. Nun würden bis Ende 2025 mehr als 600 Verkaufsstellen in Europa angestrebt.

„Seit der Aufnahme des Geschäftsbetriebs in Europa Ende September 2024 ist Leapmotor International auf dem richtigen Weg und hat bereits viele wichtige Meilensteine ​​erreicht. Unser Auftragsbestand wächst, und bereits mehr als 1.500 Autos wurden in ganz Europa in die Hände zufriedener Kundinnen und Kunden übergeben“, berichtet Tianshu Xin, CEO von Leapmotor International. „Insgesamt nimmt unser Geschäft Fahrt auf. Dies ist eine gute Ausgangslage, auf der wir aufbauen können.“

„Die Händler in Europa glauben an den Erfolg der Marke Leapmotor – das stimmt uns für den Rest des Jahres sehr optimistisch“, merkt Jens Nagl, Leiter der Netzwerkentwicklung in der Region Enlarged Europe beim Stellantis-Leapmotor-Joint-Venture für Europa Leapmotor International, an. „Daher haben wir uns ehrgeizige Ziele für den Ausbau unseres Partnernetzwerks gesetzt. Wir wollen gemeinsam mit unseren Händlern wachsen. Die Marke Leapmotor bietet eine perfekte Ergänzung zum ikonischen Markenportfolio von Stellantis, und wir werden davon profitieren.“

In Deutschland wurden im Schlussquartal 2024 rund 180 Fahrzeuge der chinesischen Marke verkauft. In das Jahr 2025 startete Leapmotor im Januar mit 155 Neuzulassungen – im Segment der Batterie-Fahrzeuge entspricht dies einem Marktanteil von etwa 0,4 Prozent und damit einer Verdoppelung im Vergleich zu Dezember 2024. Das Elektro-Stadtauto T03 (Artikelbild) belegte im Januar in Deutschland erneut den dritten Platz unter den elektrischen Kleinwagen des A-Segments.

Leapmotor will in den nächsten drei Jahren mehrere neue Modelle auf den Markt bringen. Die Reise begann mit dem C10, einem Obere-Mittelklasse-SUV, und dem Kleinwagen T03. Auf dem Brüsseler Autosalon kündigte die Marke die Einführung einer Range-Extender-Version (REEV) des C10 an. Diese kombiniert den elektrischen Antrieb mit einem Benzinmotor als Stromgenerator für eine Gesamtreichweite von über 950 Kilometern.

In China ist Leapmotor eigenen Angaben nach einer der am dynamischsten wachsenden Automobilhersteller. Im Jahr 2024 lieferte die Marke demnach in ihrem Heimatland 293.724 Autos aus und verdoppelte damit das Verkaufsvolumen des Vorjahres.