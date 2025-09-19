Škoda bringt 2026 Siebensitzer-SUV als neues Elektro-Flaggschiff der Marke

Škoda will im nächsten Jahr die Serienversion des Vision 7S als neues Elektro-Flaggschiff der Marke einführen. Das Modell wird oberhalb der elektrischen SUV Enyaq (4,7 m), Elroq (4,5 m) und Epiq (4,1 m) angesiedelt.

Das Konzeptauto Vision 7S (Artikelbild) wurde 2022 vorgestellt und führte die neue Designsprache „Modern Solid“ von Škoda ein, die seitdem auch bei anderen Modellen zum Einsatz kommt. Die Serienversion, die wie der Elroq und der Enyaq auf der MEB-Plattform des Volkswagen-Konzerns basieren wird, wird sich laut Autocar eng an das Design des Entwurfs anlehnen.

Škoda-Vertriebschef Martin Jahn erklärte gegenüber dem Autoportal, dass das neue Siebensitzer-Elektroauto „unser neues Highlight“ sein werde. „Es gibt nicht allzu viele Siebensitzer im Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge, daher glauben wir, dass es ein wirklich wichtiges Auto sein wird: von außen schön, von innen sehr praktisch.“ Es sei auch eine Erweiterung der Marke. „Wir haben viel Energie in die Stärkung der Marke gesteckt, und dieses Auto wird uns dabei helfen.“

Zum Preis wolle sich Jahn noch nicht konkret äußern. Das neue Elektro-SUV wird aber mehr als das hierzulande ab rund 45.000 Euro kostende Batterie-SUV Enyaq kosten. „Wir bieten nicht das günstigste Auto in diesem Segment, aber wenn man unsere Autos kauft, erhält man ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als beim Kauf eines Autos einer anderen Marke zum gleichen Preis“, so der Vertriebschef. Das Preis-Leistungs-Verhältnis sei weiter wichtig, werde mit der Serienversion des Vision 7S aber „ein anderes Niveau als bisher erreichen“.

Konkretes zu dem Siebensitzer behält Škoda noch für sich. Die Vorstellung soll in diesem Jahr erfolgen. Die Serienversion des Vision 7S wird laut Berichten in etwa so groß sein wie der 4.760 Millimeter lange Kodiaq, zu dem er ein elektrisches Äquivalent darstellen soll. Škoda selbst hat allerdings eine Länge von ungefähr 4,9 Metern in Aussicht gestellt.

Abzuwarten bleibt auch, wie die Antriebstechnik aussehen wird. Der Vision 7S verfügt über einen 200 kW (272 PS) starken Antrieb. Eine 89-kWh-Batterie soll für über 600 Kilometer Reichweite gut sein. Wie bei den bereits gestarteten E-Autos dürfte das große SUV in der Serie dem Kunden in mehreren Ausführungen mit unterschiedlicher Leistung und Reichweite angeboten werden.