Umfrage: Fehlende Lademöglichkeiten nun bedeutsamer als mangelnde E-Auto-Reichweite

Fehlende Lademöglichkeiten halten die Deutschen inzwischen häufiger vom Kauf eines E-Autos ab (53 %) als die begrenzte Reichweite (51 %). Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, die YouGov Anfang August im Auftrag des Energiedienstleisters ista durchgeführt hat.

Bei einer ähnlichen Umfrage aus dem Frühjahr war es noch anders herum gewesen: Damals nannten mehr Bürger die als zu gering empfundene Reichweite der Fahrzeuge als Grund, kein E-Auto nutzen zu wollen. Das am meisten genannte Argument ist jedoch der hohe Anschaffungspreis (67 %).

„Dank immer leistungsfähigerer Batterien sind mangelnde Reichweiten immer seltener der Hemmschuh beim Wechsel zur E-Mobilität – dafür rücken die Lademöglichkeiten nun noch stärker in den Fokus als zuvor“, sagt Christoph Klinck von ista. „Ein zielgerichteter Ausbau der Ladeinfrastruktur ist unabdingbar, damit die Mobilitätswende auch in der Breite der Bevölkerung ankommt.“

Am wichtigsten wäre den Befragten, die aufgrund fehlender Ladeoptionen kein E-Auto nutzen, eine Lademöglichkeit bei sich zu Hause (76 %). Das gilt insbesondere für diejenigen, die nicht über selbstgenutztes Wohneigentum verfügen (81 %). Auch Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum, beispielsweise am Straßenrand oder auf dem Parkplatz beim Einkaufen, wären vielen potenziellen E-Auto-Fahrern wichtig (73 %). Weniger häufig nennen sie Ladepunkte entlang von Autobahnen (52 %) und solche bei der Arbeit (39 %).

Diejenigen, die bereits ein E-Auto fahren, priorisieren ebenfalls die Lademöglichkeit zu Hause (78 %), auf Platz zwei folgen für sie Schnellladesäulen an Autobahnen (74 %). Auch Ladepunkte am Arbeitsplatz werden unter den E-Auto-Nutzern häufig als wichtig und sehr wichtig angegeben (63 %).

„Lademöglichkeiten zu Hause sind das Rückgrat der Elektromobilität. Gerade für Mieterhaushalte besteht noch Nachholbedarf am – falls vorhanden – eigenen Stellplatz oder auch im öffentlichen Raum. Gleichzeitig gewinnt das Laden am Arbeitsplatz zunehmend an Bedeutung, insbesondere dort, wo private Ladeinfrastruktur nicht realisierbar ist“, sagt Klinck.