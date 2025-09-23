Umfrage: Fehlende Lademöglichkeiten nun bedeutsamer als mangelnde E-Auto-Reichweite

Fehlende Lademöglichkeiten halten die Deutschen inzwischen häufiger vom Kauf eines E-Autos ab (53 %) als die begrenzte Reichweite (51 %). Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, die YouGov Anfang August im Auftrag des Energiedienstleisters ista durchgeführt hat.
Bei einer ähnlichen Umfrage aus dem Frühjahr war es noch anders herum gewesen: Damals nannten mehr Bürger die als zu gering empfundene Reichweite der Fahrzeuge als Grund, kein E-Auto nutzen zu wollen. Das am meisten genannte Argument ist jedoch der hohe Anschaffungspreis (67 %).
„Dank immer leistungsfähigerer Batterien sind mangelnde Reichweiten immer seltener der Hemmschuh beim Wechsel zur E-Mobilität – dafür rücken die Lademöglichkeiten nun noch stärker in den Fokus als zuvor“, sagt Christoph Klinck von ista. „Ein zielgerichteter Ausbau der Ladeinfrastruktur ist unabdingbar, damit die Mobilitätswende auch in der Breite der Bevölkerung ankommt.“
Am wichtigsten wäre den Befragten, die aufgrund fehlender Ladeoptionen kein E-Auto nutzen, eine Lademöglichkeit bei sich zu Hause (76 %). Das gilt insbesondere für diejenigen, die nicht über selbstgenutztes Wohneigentum verfügen (81 %). Auch Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum, beispielsweise am Straßenrand oder auf dem Parkplatz beim Einkaufen, wären vielen potenziellen E-Auto-Fahrern wichtig (73 %). Weniger häufig nennen sie Ladepunkte entlang von Autobahnen (52 %) und solche bei der Arbeit (39 %).
Diejenigen, die bereits ein E-Auto fahren, priorisieren ebenfalls die Lademöglichkeit zu Hause (78 %), auf Platz zwei folgen für sie Schnellladesäulen an Autobahnen (74 %). Auch Ladepunkte am Arbeitsplatz werden unter den E-Auto-Nutzern häufig als wichtig und sehr wichtig angegeben (63 %).
„Lademöglichkeiten zu Hause sind das Rückgrat der Elektromobilität. Gerade für Mieterhaushalte besteht noch Nachholbedarf am – falls vorhanden – eigenen Stellplatz oder auch im öffentlichen Raum. Gleichzeitig gewinnt das Laden am Arbeitsplatz zunehmend an Bedeutung, insbesondere dort, wo private Ladeinfrastruktur nicht realisierbar ist“, sagt Klinck.
Kommentare
Peter meint
Bei mir im Viertel gibt es einige laternenparkende eAutos und die Stadtwerke bauen auch die Infrastruktur aus. Allerdings ist das Laden dort kein Schnäppchen. Es gibt aber jeweils Optionen beim Supermarkt und beim Drogeriemarkt hier im Viertel. Standort: Ostwestfalen.
Dagobert meint
Ich könnte mir nicht vorstellen ein Elektroauto ohne eigene Lademöglichkeit zu fahren. Wir haben in unserem Elektroauto noch nicht mal eine Ladekarte – das wurde schlicht noch nie öffentlich geladen.
Futureman meint
Scheinbar haben Menschen, die noch keine E-Autos haben Probleme mit Einsamkeit. Denn die meisten Ladepunkte in meiner Nähe sind meistens leer und kaum genutzt. So kann man sich schnell einsam fühlen.
Justin Case meint
Für Menschen ohne Wallbox entscheidend.
Ebenso wie die Beseitigung des Preis-/ APP und Karten-/Subscrion-Chaos. Gibt es beim Tanken nicht.
Thorsten 0711 meint
Ob denjenigen ohne Immobilieneigentum, die bisher noch kein Elektroauto fahren, das aktuelle Preisgefüge beim öffentlichen Laden bekannt ist?
Wer zB auch eine AC Ladesäule seines örtlichen Stadtwerkes angewiesen ist dürfte beim Bezahlen eine unangenehme Überraschung erleben. Das Stadtwerk meines Vaters hat jüngst seine AC Ladepreise von 48 auf 59 Cent erhöht. Damit hat das das bequeme Laden vor Ort für mich auch erledigt und es wird auf dem Rückweg ein ansonsten nicht nötiger Ladestop bei Ionity eingelegt.
Peter meint
Die Ladepreise sind in der Tat sehr ärgerlich. Einen „Starkstrom-Aufschlag“ zum normalen Wohnungsstrompreis kann ich ja noch nachvollziehen, aber die Aufschläge sind schon hart.
Mir fällt aber keine Lösung zur Senkung der Preise ein, die wirklich zielführend wäre und wirklich (deutlich) beim Ladepreis ankommt.
MichaelEV meint
Der Preis Zuhause ist der reine Arbeitspreis und exkludiert alle anderen Kosten (Grundstück, Erschließung, Netzanschluss, Ladehardware, Wartung). Wie kann man das ernsthaft mit einem Preis vergleichen, der all inkl. bepreist?