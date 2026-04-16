Studie: Westliche Autobauer fallen im Rennen um softwaredefinierte Fahrzeuge zurück

Eine Analyse des Beratungsunternehmens AlixPartners zeigt auf Basis einer internationalen Befragung von über 1000 Führungskräften aus Automobil-, Zuliefer- und Technologieunternehmen deutliche Unterschiede im Wettbewerb um softwaredefinierte Fahrzeuge (SDV). Demnach geraten westliche Hersteller und Zulieferer insbesondere bei zentralen Software-Steuerungspunkten, Wiederverwendbarkeit und Wirtschaftlichkeit über den Lebenszyklus ins Hintertreffen. Chinesische Akteure bauen derweil ihren Vorsprung aus.

Himanshu Khandelwal von AlixPartners beschreibt SDV als „die eigentliche Zukunft der globalen Automobilindustrie“. Diese Zukunft werde derzeit in erheblichem Maß von chinesischen Herstellern und Technologieunternehmen geprägt. Khandelwal warnt, westliche Unternehmen liefen Gefahr, zu viel Einfluss an entscheidenden Steuerungspunkten abzugeben. Das schränke Flexibilität ein, verschlechtere Kostenpositionen und könnte die Nutzung operativer Vorteile über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus erschweren.

Chinas SDV-Vorsprung wächst

Die Befragung der Führungskräfte aus Nordamerika, Europa und Asien zeigt, dass chinesische Automobilhersteller stärker auf den Aufbau und die Skalierung von SDV-Fähigkeiten fokussiert sind. Westliche Hersteller hingegen arbeiten laut der Studie häufig mit älteren Plattformen, fragmentierten Softwarestrukturen und Übergangsarchitekturen. Dies erhöhe die Abhängigkeit von externen Partnern und erschwere die vollständige Ausschöpfung von Investitionen in SDV.

Ein weiterer Faktor für die der Studie zufolge enttäuschenden Renditen ist die zunehmende Ablehnung von Abonnementmodellen durch Kunden. Die Folge seien niedrigere Verlängerungsraten als erwartet.

Zusätzlich geraten Tier-1-Zulieferer unter Druck. Hersteller betrachten laut der Umfrage insbesondere Cloud, künstliche Intelligenz, Rechenleistung, Daten und sogenannter Middleware als entscheidende Steuerungspunkte. Gleichzeitig werde die Rolle des Systemintegrators zunehmend von den Automobilherstellern selbst übernommen, was den Handlungsspielraum traditioneller Zulieferer einschränkt.

Westliche Hersteller kämpfen mit Altlasten und Monetarisierung

Die Daten zeigen mehrere strukturelle Unterschiede: 41 Prozent der chinesischen Hersteller entwickeln SDV-Initiativen intern, gegenüber 27 Prozent im Westen. Zudem setzen 59 Prozent der chinesischen Anbieter auf entkoppelte Technologie-Stacks, während 70 Prozent der westlichen Hersteller weiterhin mit einheitlichen, nachgebesserten Systemen arbeiten. Auch bei den Architekturen bestehen Unterschiede: 39 Prozent der chinesischen Unternehmen nutzen zentrale oder zonale Strukturen, während 67 Prozent der westlichen Hersteller hybride Ansätze einsetzen.

Laut der Studie monetarisieren 94 Prozent der westlichen Hersteller derzeit weniger als die Hälfte ihrer SDV-Funktionen. Als Gründe werden technische Einschränkungen und Kundenwiderstand genannt.

Sebastian Boeswald von Berylls by AlixPartners: „Die Tatsache, dass praktisch alle westlichen Automobilhersteller bei der Monetarisierung von SDV-Funktionen scheitern, sagt viel aus.“ Er ergänzt, dass Kunden bei Fahrzeugen im Preisbereich von 50.000 bis 100.000 US-Dollar automatische Over-the-Air-Updates erwarten, jedoch überwiegend nur Fehlerbehebungen erhielten.

Darüber hinaus weist die Studie darauf hin, dass sich die Annahme eines global einheitlichen Fahrzeugmodells abschwächt. Chinesische Unternehmen würden sich schneller an eine Welt mit getrennten Technologie-Stacks anpassen als westliche Hersteller, die weiterhin versuchen, in China zu operieren.

SDV erzwingt Umbau von Geschäftsmodellen und Strukturen

Die Ergebnisse deuten den Beratern zufolge auf eine umfassendere Herausforderung hin. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssten westliche Hersteller und Zulieferer nicht nur ihre Geschäftsmodelle, sondern auch ihre Betriebsstrukturen überdenken. Dabei gehe es zunehmend darum, Kosten über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus durch Wiederverwendung, effizientere Updates, Qualität, Garantien und Geschwindigkeit zu optimieren.

Ein weiterer Unterschied zeigt sich bei den Investitionen: 36 Prozent der chinesischen Hersteller investieren mehr als die Hälfte ihres Forschungs- und Entwicklungsbudgets in SDV. In den USA und Europa tun dies nur 21 Prozent der Unternehmen.

Auch bei der Wiederverwendung von Software bestehen Unterschiede: 48 Prozent der chinesischen Hersteller erreichen eine Wiederverwendung auf Plattformebene, gegenüber 33 Prozent im Westen. Bei stark skalierenden Technologieunternehmen liegt dieser Wert bei 39 Prozent, während nur 19 Prozent der Tier-1-Zulieferer weltweit entsprechende Wiederverwendung erzielen.