Elektrische Alpine A110 nutzt Plattform des R5 Turbo 3E

Nach einem Kleinwagen und einem Crossover mit rein elektrischem Antrieb bringt Renaults Sportwagentochter Alpine als Nächstes einen Batterie-Sportwagen als Nachfolger der bisherigen Verbrenner-A110 (Artikelbild). Autocar hat mehr zu dem 2027 erwarteten Modell in Erfahrung gebracht.

Der Elektro-Nachfolger der A110 werde sowohl die Plattform als auch die wichtigsten mechanischen Komponenten mit dem kompakten Elektro-Boliden Renault 5 Turbo 3E teilen, verriet Alpine-CEO Philippe Krief. Die neue elektrische A110 werde eine Reihe von Varianten hervorbringen, die dazu beitragen sollen, die französische Premium-Performance-Marke zu einem echten Konkurrenten des Porsche 911 zu machen.

Der neue Elektro-Sportwagen wird Krief zufolge ebenfalls das A110-Emblem tragen und „nur geringfügig” länger sein als das heutige Modell. Das Design werde dem der aktuellen Generation sehr ähnlich sein, mit Elementen wie den vier Scheinwerfern und der gedrungenen Silhouette mit Mittelmotor, jedoch in einer eher futuristischen als retro-orientierten Ästhetik. Einen möglichen Ausblick gibt die 2022 gezeigte E-Auto-Studie A110 E-ternité.

Sowohl die dritte Generation der A110 als auch der 5 Turbo 3E verwenden eine neue Aluminium-Chassisstruktur namens Alpine Performance Platform (APP). Hier ist ein 70-kWh-Akkupack hinter den Insassen platziert, um eine kompromisslose Fahrposition zu ermöglichen. Der neue A110 werde daher in der Höhe dem aktuellen Modell ähneln, so Krief. Er geht davon aus, dass das E-Auto eine noch sportlichere Fahrposition bieten wird. Die Leistung des Elektrofahrzeugs soll die 254 kW (345 PS) der aktuellen A110 R Ultime mit Verbrennungsmotor übertreffen.

Bei der Markteinführung wird das Fahrzeug laut dem Bericht von zwei hinten montierten Elektromotoren angetrieben. Es bestehe weiterhin die Möglichkeit, dass die neue A110 wie der Renault 5 Turbo 3E mit Radnabenmotoren ausgestattet wird. Letzterer hat zwei Radnabenmotoren an den Hinterrädern, die 2 x 204 kW leisten, was 555 PS entspricht. Damit geht es in unter 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h

Da die APP für viele Antriebsstrangkonfigurationen ausgelegt sei (auch ein Wasserstoffantrieb ist möglich), eröffne diese Technologie die Möglichkeit eines extrem leistungsstarken A110 mit Allradantrieb und Radnabenmotoren an der Vorderachse, berichtet Autocar. Zunächst stehe laut Alpine-Chef Krief aber ein Leergewicht im Fokus, das dem Durchschnitt der heutigen Konkurrenten mit Verbrennungsmotor entspricht – etwa 1500 Kilogramm. Die Batterie solle drei Runden auf dem Nürburgring bei voller Geschwindigkeit oder eine Reichweite von mehr als 480 Kilometern auf der Straße ermöglichen.

Krief sieht die wichtigsten Eigenschaften von Alpine in Leichtigkeit, einem sensiblen Handling, das Fahrspaß garantiert, und dem französischen „Savoir-faire“ – der Fähigkeit, mit Leichtigkeit und Flair zu überzeugen. Neben einer leistungsfähigen neuen Plattform und einem neuen Antriebsstrang werde die nächste Generation der A110 ein neues, fahrerorientiertes Cockpit mit Schwerpunkt auf physischen Bedienelementen einführen. Die Innenausstattung soll maßgeschneidert sein und nicht von der Konzernmutter Renault übernommen werden. Ein wesentliches Ziel sei, dass die neue A110 ein noch intensiveres Fahrerlebnis mit minimalen Ablenkungen bietet als bisher.

Das neue Elektroauto soll das erste einer Reihe erweiterter A110-Modelle sein. Alpine orientiert sich hier am Angebot von Porsche für seine Sportwagenikone 911. Nach den Worten von Krief handelt es sich dabei um mindestens vier zweitürige Versionen, darunter ein Coupé, ein Cabrio und verlängerte GT-Versionen mit vier Sitzen (die ursprünglich den Namen A310 wiederbeleben sollten).