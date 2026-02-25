Renault: Technik-Upgrades für Hybride Austral, Espace und Rafale

Zum Start in das neue Modelljahr erhalten die Renault-Flaggschiffe Austral (Vollhybrid), Espace (Vollhybrid) und Rafale (Voll- und Plug-in-Hybrid) Technik-Upgrades und neue Ausstattungsmerkmale. Darunter befinden sich ein kabelloses Smartphone-Ladegerät der neuen Generation „Qi2”, ein integriertes Datenpaket für Online-Funktionen, ein fortschrittliches Fahrererkennungssystem, das Anzeichen von Müdigkeit erkennen kann, und der KI-Sprachassistenten Google Gemini.

Erst im vergangenen Jahr hat Renault den Austral (Artikelbild) und den Espace neu gestaltet. Außen ist die Familienähnlichkeit mit dem Rafale nun noch deutlicher sichtbar, innen wurde das Fahrerlebnis gezielt optimiert. Jetzt erhalten die Top-Modelle der Franzosen technologische Upgrades und neue Ausstattungsmerkmale, die das Fahrerlebnis weiter verbessern sollen.

Als einer der ersten Autohersteller führt Renault ein kabelloses Smartphone-Ladegerät gemäß Qi2-Standard (oder Magsafe auf dem iPhone) ein. Die meisten Smartphones der neuen Generation nutzen bereits diese Magnetring-Technologie, die ein schnelles Laden (50 % Batterieladung in einer Stunde) ohne Überhitzung ermöglicht. Auch Smartphones der vorherigen Generation, die kabelloses Laden erlauben, können über das neue Ladegerät aufgeladen werden, indem eine magnetische Handyhülle oder ein magnetischer Ring hinzugefügt wird.

Für die Nutzung der In-Car-Apps über das Open-R-link-Infotainmentsystem ist ein Datenpaket inklusive: Kunden erhalten drei Jahre lang (oder bis zum Ende ihres Fahrzeugleasingvertrags von Mobilize Financial Services) 2 GB kostenlose Daten pro Monat, um die von Google Play heruntergeladenen Apps zu nutzen. Damit sind beispielsweise 40 Stunden Musik-Streaming in Standardqualität oder bis zu drei Stunden Video-Streaming möglich. Da die Apps und Daten in das Infotainmentsystem des Fahrzeugs integriert sind, ist die Nutzung des Smartphones während der Fahrt nicht erforderlich.

Im Rahmen eines Over-the-Air-Updates hält Gemini, der KI-Assistent von Google, Einzug in die Renault-Flaggschiffe. „Gemini ersetzt Google Assistant und bietet als echter, mit künstlicher Intelligenz ausgestatteter Gesprächsassistent eine neue Dimension der Sprachsteuerung“, so Renault. „Anstatt sich genaue Formulierungen merken zu müssen, können Nutzerinnen und Nutzer ein normales Gespräch mit Gemini führen und komplexere Aufgaben ausführen. Sie können den Assistenten auch mitten im Satz unterbrechen oder jederzeit die Sprache wechseln.“

Den bisherigen „Perso”-Modus ersetzt Renault bei seinen Top-Modellen durch den neuen „Smart”-Modus. Dieser wechselt je nach Fahrstil automatisch zwischen den verschiedenen Multi-Sense-Modi (Eco, Comfort und Sport). Dadurch profitieren Fahrer beispielsweise beim Überholen vom direkten Ansprechverhalten des „Sport”-Modus und beim langsamen Durchfahren einer Ortschaft von den Effizienzvorteilen des „Eco”-Modus.

Die Modellpflege bei Austral (ab 39.450 Euro) und Espace (ab 44.000 Euro) komplettiert die neue Karosseriefarbe „Schiefer-Blau Satiniert“, der Rafale (ab 44.000 Euro) erhält innen eine neue elegante Polsteroption aus schwarz beschichtetem Textil mit genarbter Oberfläche (TEP).