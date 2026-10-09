Polestar steigert Elektroauto-Absatz im dritten Quartal 2026 leicht

Der schwedisch-chinesische Elektroautobauer Polestar meldet für das dritte Quartal 2026 einen geschätzten Absatz von 14.371 Fahrzeugen und für die ersten neun Monate einen geschätzten Absatz von 44.790 Vollstromern. Beide Werte liegen rund ein Prozent über dem Vorjahresniveau.

Im September hatte Polestar seine Absatzprognose für 2026 gesenkt. Statt des bislang erwarteten niedrigen zweistelligen Volumenwachstums rechnet das Unternehmen nur noch mit einem Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Im ersten Halbjahr setzte Polestar 30.423 E-Autos im Einzelhandel ab, 0,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal gingen die Verkäufe gegenüber dem Vorjahr um 4,0 Prozent auf 17.296 Stromer zurück. Im jüngsten Quartal gab es zumindest ein kleines Wachstum.

„Trotz zunehmend herausfordernder Marktbedingungen haben wir unser bisher bestes drittes Quartal erzielt“, berichtet CEO Michael Lohscheller. „Der Start der Auslieferungen des Polestar 5 an Kundinnen und Kunden stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar. Gleichzeitig erweitert der neue Polestar 4 SUV unser Produktportfolio und erschließt uns neue Kundengruppen im D-SUV-Segment, dem größten und dynamischsten Segment im europäischen Premium-Elektrofahrzeugmarkt.“

Polestar setzt seinen Wachstumskurs in Deutschland auch zum Ende des dritten Quartals 2026 fort. In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnete die Marke 3808 Neuzulassungen und damit ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch im September setzte sich die positive Entwicklung fort: Mit 460 Neuzulassungen lag Polestar 32 Prozent über dem Vorjahresmonat.

„Die Entwicklung in den ersten neun Monaten zeigt, dass wir in Deutschland auf dem richtigen Weg sind. Mit einem Wachstum von 16 Prozent seit Jahresbeginn und einem starken September sehen wir, dass unsere Fahrzeuge immer mehr Kundinnen und Kunden überzeugen“, so Jan Grindemann, Regional Director Central Europe & Managing Director Germany. „Gleichzeitig haben wir unser Vertriebsnetz innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt und Polestar damit für deutlich mehr Menschen vor Ort erlebbar gemacht. Dieses Momentum wollen wir nutzen, um unsere Position im deutschen Markt weiter zu stärken und nachhaltig zu wachsen.“

Man treibe die im April angekündigte Deutschlandoffensive weiter voran und habe das Vertriebsnetz im dritten Quartal um die Standorte Mannheim, Leipzig, Bielefeld und Münster erweitert, erklärt Polestar. Darüber hinaus eröffnete man gemeinsam mit der Krüll Gruppe einen neuen Space in Hamburg-Altona. Mit dem jüngsten Standort in Münster sei das deutsche Vertriebsnetz seit September 2025 von 8 auf 17 Standorte gewachsen und habe sich damit innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Weitere Partnerschaften und Standorte sollen folgen, um die regionale Abdeckung und Kundennähe in Deutschland auszubauen.