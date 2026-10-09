Toyota erwägt, Century auf weitere Auslandsmärkte zu bringen

Toyota will „Century“, Japans besonders prestigeträchtige Automarke, mit neuen Modellen stärker außerhalb des Heimatmarkts positionieren. Bei der Aufnahme von Toyota-Chairman Akio Toyoda in die Automotive Hall of Fame in Detroit fuhr er kürzlich in einem Century-SUV vor. Technikchef Hiroki Nakajima sagte dazu laut Automotive News: „Es ist ein globales Modell, deshalb sind wir daran interessiert, Rückmeldungen von Vertretern der Autoindustrie in Detroit zu erhalten.“

Seit den 1960er-Jahren wird der Century von Mitgliedern der Kaiserfamilie, Premierministern und einigen der mächtigsten CEOs Japans genutzt. Über Jahrzehnte bestand die Baureihe aus einer eleganten Limousine, die für den Einsatz mit Chauffeur konzipiert war. Vor drei Jahren stellte Toyota zusätzlich ein größeres SUV vor.

Im vergangenen Oktober präsentierte Toyota außerdem ein Century-Coupé als Konzeptfahrzeug. Zugleich erhob der Konzern Century zu einer eigenständigen Marke oberhalb der Premiummarke Lexus und startete eine englischsprachige Website. Im März zeigten die Japaner mehrere Century-Modelle einschließlich des Coupé-Konzepts in einem Showroom in der Innenstadt von Tokio.

Die neuen Century-Modelle werden weiterhin teilweise von Hand gefertigt. Das SUV kostet in Japan umgerechnet knapp 152.000 Euro und ist damit Toyotas hochpreisigstes Personenfahrzeug. Modelle von Wettbewerbern wie Bentley oder Rolls-Royce sind deutlich teurer.

Toyota verkaufte im vergangenen Jahr laut Automotive News rund 500 Century, nachdem es 1997 noch etwa 1700 gewesen waren. Eine Ausweitung auf weitere Auslandsmärkte könnte den Absatz stärken. Außerdem wird ein möglicher Halo-Effekt für andere Fahrzeuge aus demselben Konzernumfeld genannt. Eine Stärkung von Century bedeutet nach Aussage von Yoshida zudem, dass Lexus nicht noch weiter im Luxussegment nach oben rücken müsse.

Das Century-SUV wird auch in China verkauft und in kleinen Stückzahlen in weitere Länder Asiens sowie in den Nahen Osten geliefert, während Toyota eine Expansion in zusätzliche Märkte prüft. Offen ist, welchen Antrieb man für kommende Century-Modelle wählen wird. Die heutige Limousine besitzt einen Hybrid-V8, das SUV einen Hybrid-V6. Toyota hat bisher keine technischen Details zum Coupé-Konzept genannt.