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Opel-Werk Eisenach fährt Produktion wieder hoch, Fokus auf E-Fahrzeugen

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Bild: Opel

Nach mehrwöchigen Instandhaltungsarbeiten und einer Optimierung der Abläufe hat das Opel-Werk in Eisenach am Montag die reguläre Produktion wieder aufgenommen. Seit Beginn des Oktobers war die Fertigung im Thüringer Werk tageweise unterbrochen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Der Grund für die Maßnahmen waren laut einer Unternehmenssprecherin Instandhaltungsarbeiten und die Optimierung von Produktionsabläufen. Damit soll künftig eine höhere Anzahl an Elektroautos produziert werden können.

Aktuell fertigt Opel den Grandland in den Varianten als Hybrid, Plug-in-Hybrid sowie als vollelektrische Version. Etwa die Hälfte der in Eisenach produzierten Fahrzeuge ist bereits elektrifiziert, so das Unternehmen. Opel strebt laut der dpa an, den Anteil der elektrifizierten Modelle in Eisenach bis zum Ende des Jahres auf etwa 60 bis 70 Prozent zu steigern.

In der Vergangenheit kam es im Werk bereits wiederholt zu kurzzeitigen Produktionsstopps. Der Standort arbeitet im Zwei-Schicht-Betrieb und beschäftigt rund 1100 Personen.

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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