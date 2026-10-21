Dacia: Kein fixes Datum für „hundertprozentig elektrisch“

Die Zukunft des Elektro-Mikrovans Dacia Hipster Concept hängt derzeit von noch ausstehenden EU-Regularien ab. Firmenchefin Katrin Adt erklärte dazu laut dem Portal Edison, dass das Unternehmen aufgrund fehlender Entscheidungen in Brüssel erneut auf eine regulatorische Klärung warte. Trotz der Ungewissheit habe die Entwicklung des drei Meter kurzen Elektroautos nicht aufgehört.

Bezüglich eines festen Enddatums für Verbrennungsmotoren gab sich die Managerin zurückhaltend. Dacia werde Antriebe mit Verbrennungsanteil weiterhin anbieten, sofern die Gesetzgebung dies zulasse und eine Nachfrage bestehe. Besonders Privatkäufer benötigten bezahlbare, langstreckentaugliche Hauptfahrzeuge für den Haushalt.

Die Elektrifizierungsstrategie der Renault-Tochter sieht bis zum Jahr 2030 die Einführung von vier rein elektrischen Modellen vor. Der Prozess soll schrittweise im A-Segment (Kleinwagen) beginnen, da dort aufgrund geringer Fahrzeuggewichte keine extrem großen Batterien erforderlich sind. Danach ist ein Hochlauf in höhere Segmente geplant.

Die Plattform des neuen elektrischen Renault Twingo ist auch die Basis des jüngsten Dacia Spring. Der Kleinstwagen und das Mini-SUV laufen zudem gemeinsam im slowenischen Werk Novo Mesto vom Band. Kannibalisierung im Renault-Konzern soll es aber nicht geben. „Haben Sie den Twingo gesehen? Haben Sie den Spring gesehen? Das sind doch zwei sehr unterschiedliche Fahrzeuge“, so Adt. „Insofern ist Kannibalisierung eigentlich kein Thema, das uns massiv beschäftigt. Die Autos sprechen völlig unterschiedliche Kunden an. Und am Ende des Tages sind wir Cousin und Cousine, wir gehören zu einer Familie. Es bleibt also in der Familie.“

Grundsätzlich will Dacia weiter auch auf pragmatische Lösungen wie effiziente Hybride und Flüssiggas-Antriebe (LPG) setzen, um Reichweite und niedrige Betriebskosten zu gewährleisten. Für künftige Modelle wie den neuen Striker wird zudem die Option eines Range Extenders in Betracht gezogen. Adt bezeichnete diese Art des E-Antriebs mit Verbrennungsmotor als Stromgenerator als eine attraktive Idee, sofern die technologische Umsetzung für Kunden bezahlbar bleibe.