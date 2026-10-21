Subaru will Verkauf von Verbrennern in Europa einstellen

Subaru beendet den Verkauf seiner Verbrenner-Modelle in Europa spätestens bis Ende 2027, berichtet Auto Motor und Sport. Die Entscheidung wurde laut der Automobilzeitschrift der Redaktion von Subaru Deutschland offiziell bestätigt.
Als Ursachen für diesen Schritt werden die strengen Vorgaben der Europäischen Union bezüglich der CO2-Flottengrenzwerte sowie die Anforderungen an Assistenz- und Sicherheitssysteme angeführt. Diese regulatorischen Bedingungen erschweren dem japanischen Hersteller zufolge die Homologation und den Verkauf für kleinere Automobilmarken in Europa zunehmend.
Der Auslaufprozess beginnt dem Bericht zufolge noch im laufenden Jahr mit dem Outback, der über einen 2,5-Liter-Saugboxermotor verfügt. Im Laufe des Jahres 2027 sollen zudem die e-Boxer-Modelle Impreza, Crosstrek und Forester aus dem europäischen Sortiment genommen werden. Diese Modelle nutzen jeweils einen mild-hybridisierten Zweiliter-Boxermotor.
In den USA sind für den Crosstrek und den Forester Vollhybrid-Varianten mit einem 2,5-Liter-Boxermotor verfügbar. Für den europäischen Markt liegen derzeit keine konkreten Pläne oder Ankündigungen für solche Antriebsarten vor.
Ab dem Jahr 2028 soll das europäische Angebot von Subaru ausschließlich aus drei rein elektrischen Baureihen bestehen, heißt es aktuell. Dazu zählen der Crossover Solterra, der E-Outback sowie das SUV-Coupé Uncharted. Diese Elektroautos basieren auf Plattformen der technisch verwandten Toyota-Modelle bZ4X, bZ4X Touring und C-HR+.
Kommentare
McgYbrush meint
Subaru mit seiner Riesen Palette an BEV’s hat da sicher kaum
Probleme mit sein Absatz dann zu halten ;)
Anders als BMW oder so. Wo es kaum BEV Versionen von Verbrenner Modellen gibt.
/ironie off.
Futureman meint
Bei immer neuen (erfolgreichen) Anbietern bleiben irgendwann andere auf der Strecke. Und hier trifft es halt einen mit eh niedrigen Verkaufszahlen. Da wird sich über kurz oder lang der Vertrieb, egal welcher Antriebsform, nicht mehr lohnen.
Mäx meint
Finde es ganz interessant, dass man auch noch Assistenzsysteme dazu nehmen muss, weil die bei den BEV ja völlig anders sind…
Also es geht am Ende nur um CO2 Flottenemissionen, die Subaru nicht einhalten kann.
banquo meint
Hoffe es schließen sich weitere große OEM’s unabhängig der neuen „Kompromisse“ der EU-Kommission an.
Problem ist noch die geringe Fertigungstiefe der Europäer im Bereich Infotainment und Zellfertigung. PowerCo, ACC, Renault und BMW haben bisher einen Start bei der Zellfertigung mit asiatischer Unterstützung erreicht.
Stravus meint
SUBARU war schon immer Exot für Randgruppenkäufer wie Jäger. Die wenigen 100 Autos im Jahr lohnt sich der ganze Import nach Europa nicht.
elektromat meint
In Europa 30K pro Jahr… das meiste von Subaru geht nach USA Kanada oder verbleibt in Japan, Typisch Japaner.
Die Nische von 30K Fahrzeugen nimmt dann gern ein Chinese ein
eBikerin meint
Subaru hat 2025 ganze 23.000 Autos in Europa verkauft. Also ist wohl eher kein großer Hersteller.