Kia-Manager erwartet 2030 in Europa mehr E-Auto- als Verbrenner-Verkäufe

Kia verzeichnet in Europa einen hohen Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge. Im ersten Halbjahr lag der Elektroanteil der Marke bei mehr als 30 Prozent, in Deutschland nach sechs Monaten bei rund 42 Prozent. COO Sjoerd Knipping sieht in den vergangenen Monaten eine Beschleunigung des Markthochlaufs und nennt im Gespräch mit der Autogazette mehr Modelle, steigende Spritpreise sowie staatliche Förderprogramme als Treiber der Nachfrage.
Eine wichtige Rolle spielt das Angebot kompakter und bezahlbarer Elektroautos. Der EV3 ist derzeit Kias volumenstärkstes Elektromodell, während der vor einigen Monaten gestartete EV2 eine noch breitere Kundengruppe ansprechen soll. „Er ist nicht einfach unser kleinstes Elektrofahrzeug. Er ist unsere Antwort auf die Frage, ob ein bezahlbares, kompaktes Elektroauto auch das Hauptfahrzeug eines Haushalts sein kann“, sagt Knipping.
Die Nachfrage nach dem EV2 liegt über den Erwartungen. Das ab 26.600 Euro angebotene Modell startete mit einer 42,2-kWh-Batterie und 314 Kilometern Reichweite und ist inzwischen auch mit 61 kWh und bis zu 430 Kilometern erhältlich. Knipping wertet die Nachfrage nach der kleineren Batterieversion als Zeichen für wachsendes Vertrauen in die tatsächliche Reichweite moderner Elektroautos.
In Norwegen entfallen bereits nahezu 99 Prozent der Neuzulassungen auf Elektroautos. Knipping nennt finanzielle Anreize, praktische Vorteile und eine gute Ladeinfrastruktur als entscheidende Faktoren, betont aber zugleich die Unterschiede zwischen den europäischen Märkten. Während einige Länder Elektroanteile von 50, 80 oder mehr als 90 Prozent erreichen, liegen Spanien und Italien bei rund 10 Prozent oder darunter. In Deutschland entfielen im Vormonat 32,4 Prozent der Neuzulassungen auf batterieelektrische Fahrzeuge.
Bei der Ladeleistung hält Knipping eine dauerhaft hohe Leistung für wichtiger als möglichst hohe Spitzenwerte. Der EV3 erreicht maximal bis zu 128 kW, der EV2 bis zu 118 kW. Entscheidend sei, wie schnell ein Elektroauto im alltäglichen Bereich zwischen zehn und 80 Prozent geladen werden könne.
Neben rein batterieelektrischen Fahrzeugen bietet Kia weiterhin Hybride, Plug-in-Hybride und andere Antriebe an, solange dafür Nachfrage besteht. Knipping bezeichnet die Erschwinglichkeit als eine der größten Hürden für die noch breitere Akzeptanz von Elektrofahrzeugen. Er erwartet einen schnelleren Wandel, wenn der Preisunterschied zu Verbrennern kleiner wird. Einen Range Extender, also einen E-Auto-Antrieb mit Verbrenner als Stromgenerator, sieht er derzeit nicht als Schwerpunkt.
Bis August erreichte Kia in Deutschland ein Wachstum von 7,8 Prozent auf rund 44.000 Neuzulassungen. Weiteres Potenzial sieht Knipping insbesondere durch den EV2, neue Allradvarianten und sportliche GT-Modelle. Für 2030 erwartet er, dass Kia in Europa mehr Elektroautos als Verbrenner verkaufen wird.
Kommentare
South meint
Die Prognose mit 50% BEV Anteil an den Neuzulassungen für 2030 ist schon länger grob geschätzt geworden und zwar vor dem Ölpreisschock, deshalb ist da momentan eher konservativ geschätzt und sogar Pontential nach oben. Natürlich ist der BEV Zuwachs nicht überall gleich, Norwegen fördert stark (wobei die 99% zeigen, dass technisch das eAuto den Verbrenner locker ersetzen kann) und andere Länder sind halt zögerlicher, wachsen aber auch alle, weil eben alle den hohen Ölpreis spüren.
Und was auch langsam klar wird, mit zunehmenden Accugrößen, besserer Schnellladefähigkeit und auch Effizienz werden die PHEV an Bedeutung verlieren und fragllich, ob Range Extender es wirklich nennenswert in den Markt schaffen.
Momentan sieht man bei den PHEV einen Sockel von so 10%, aber da „läuft“ ca. ein Drittel der Kunden danach zum reinen BEV.
Momentan sehen wir beim BEV durch den Ölpreisschock einen echten Boost und es sieht so aus, als ob dieser noch länger anhalten wird…. aber es ist wie jede Prognose… die ist nur solange valide, wenn die Rahmenbedingugen gleich bleiben und das tun sie eben nie…. deshalb ist das ja auch spannend … ;-)
Mäx meint
Die PHEV verlieren ja jetzt schon an Bedeutung.
Die Zuwachsraten flachen spürbar ab, auch in China.
EREV (die ja immer so als heiliger Gral verkauft wurden) genau das gleiche.
Am Ende werden PHEV wohl so bei ca. 10% Marktanteil verbleiben (evtl. sogar inkl. EREV).
Der Rest wird dann erstmal Hybrid, die letzten reinen Verbrenner und BEV sein, bis es nur noch BEV und Hybrid sind und dann irgendwann quasi nur noch BEV mit 1% oder so Verbrenner inkl. Hybride.
Ob die PHEV dann jemals wegfallen muss man mal schauen, auch wegen Flottengrenzwerten, Sportwagen usw.