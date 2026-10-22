Januar bis September 2026: Elektroauto-Anteil in der EU bei 22,7 Prozent

Die Neuzulassungen von Pkw in der Europäischen Union sind von Januar bis September 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,7 Prozent gestiegen. Besonders gefragt waren elektrifizierte Fahrzeuge, wobei Hybridautos mit einem Marktanteil von 36,3 Prozent die beliebteste Antriebsart blieben.

Insgesamt wurden 3.090.530 Hybridfahrzeuge neu zugelassen, wobei Italien (+20,8 %) und Spanien (+20,5 %) deutliche Zuwächse verzeichneten. Auch in Deutschland (+4,9 %) und Frankreich (+0,6 %) legten die Registrierungen zu.

Rein batterieelektrische Fahrzeuge erreichten mit 1.931.465 Neuzulassungen einen Marktanteil von 22,7 Prozent, nach 16,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Damit waren sie die zweitbeliebteste Antriebsart in der EU, wobei Frankreich (+79,1 %), Deutschland (+58,1 %) und Dänemark (+40,3 %) besonders starke Zuwächse verzeichneten.

Bei Plug-in-Hybriden stiegen die Neuzulassungen auf 860.257 Fahrzeuge, wodurch sich ihr Marktanteil von 9 auf 10,1 Prozent erhöhte, mit deutlichen Zuwächsen in Italien (+72,4 %), Spanien (+34,7 %) und Deutschland (+13,7 %).

Dagegen gingen die Neuzulassungen von Benzin- und Dieselfahrzeugen weiter zurück, wodurch ihr gemeinsamer Marktanteil von 36,9 auf 28,2 Prozent sank. Bei Benzinern betrug der Rückgang 19,1 Prozent, wobei Frankreich mit einem Minus von 36,1 Prozent den stärksten Einbruch verzeichnete, gefolgt von Deutschland (-22,7 %), Spanien (-19 %) und Italien (-16,4 %).

Insgesamt wurden 1.802.078 Benzinfahrzeuge neu zugelassen, was einem Marktanteil von 21,2 Prozent gegenüber 27,7 Prozent im Vorjahreszeitraum entspricht. Dieselautos verzeichneten einen Rückgang der Neuzulassungen um 19,5 Prozent, während ihr Marktanteil von 9,3 auf 7,1 Prozent sank.