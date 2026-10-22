ecomento.de

Elektroauto: Alle Modelle & News

Januar bis September 2026: Elektroauto-Anteil in der EU bei 22,7 Prozent

in Autoindustrie von | 2 Kommentare

Bild: Fiat (Symbolbild)

Die Neuzulassungen von Pkw in der Europäischen Union sind von Januar bis September 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,7 Prozent gestiegen. Besonders gefragt waren elektrifizierte Fahrzeuge, wobei Hybridautos mit einem Marktanteil von 36,3 Prozent die beliebteste Antriebsart blieben.

Insgesamt wurden 3.090.530 Hybridfahrzeuge neu zugelassen, wobei Italien (+20,8 %) und Spanien (+20,5 %) deutliche Zuwächse verzeichneten. Auch in Deutschland (+4,9 %) und Frankreich (+0,6 %) legten die Registrierungen zu.

Rein batterieelektrische Fahrzeuge erreichten mit 1.931.465 Neuzulassungen einen Marktanteil von 22,7 Prozent, nach 16,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Damit waren sie die zweitbeliebteste Antriebsart in der EU, wobei Frankreich (+79,1 %), Deutschland (+58,1 %) und Dänemark (+40,3 %) besonders starke Zuwächse verzeichneten.

ACEA
(Zum Vergrößern anklicken) Bild: ACEA

Bei Plug-in-Hybriden stiegen die Neuzulassungen auf 860.257 Fahrzeuge, wodurch sich ihr Marktanteil von 9 auf 10,1 Prozent erhöhte, mit deutlichen Zuwächsen in Italien (+72,4 %), Spanien (+34,7 %) und Deutschland (+13,7 %).

Dagegen gingen die Neuzulassungen von Benzin- und Dieselfahrzeugen weiter zurück, wodurch ihr gemeinsamer Marktanteil von 36,9 auf 28,2 Prozent sank. Bei Benzinern betrug der Rückgang 19,1 Prozent, wobei Frankreich mit einem Minus von 36,1 Prozent den stärksten Einbruch verzeichnete, gefolgt von Deutschland (-22,7 %), Spanien (-19 %) und Italien (-16,4 %).

Insgesamt wurden 1.802.078 Benzinfahrzeuge neu zugelassen, was einem Marktanteil von 21,2 Prozent gegenüber 27,7 Prozent im Vorjahreszeitraum entspricht. Dieselautos verzeichneten einen Rückgang der Neuzulassungen um 19,5 Prozent, während ihr Marktanteil von 9,3 auf 7,1 Prozent sank.

Auch interessant

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

Leser-Interaktionen

Kommentare

  1. elektromat meint

    Ab wann wird es unrentabel Dieselmotoren zu bauen, da wirds ja auch einen Höheren Preis pro Stück geben bei sinkender Menge. Hat da jemand Expertise?

    Antworten

  2. South meint

    Naja, 22,2% täuscht gewaltig, weil es der Schnitt der letzten 9 Monate ist, in einem Markt der einen starken BEV Anstieg hatte. Im Sep hatten wir ja bereits um die 30%.
    Aber nochwas fällt auf. Die PHEV bleiben um die 10% stabil, während die BEV davonziehen. Mittlerweile werden grob dreimal soviele BEV als PHEV zugelassen, bedeutet, trotz unverminderter Förderung der PHEV fallen die relativ zurück. Schwer vorstellbar, dass die BEV in 2035 noch so eine Rolle spielen werden, welche sich viele alte Hersteller erhoffen…

    Antworten

Ihre Meinung

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, erforderliche Felder sind markiert *. Bitte beachten Sie unsere Kommentar-Regeln & -Nutzungsbedingungen.Mit dem Absenden Ihres Kommentars bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert haben.

Anzeige