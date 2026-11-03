Opel Grandland Electric: Erster Opel-Pkw mit 22-kW-Bordladegerät

Opel bietet den Grandland Electric als ersten Batterie-Pkw der Marke mit einem 22-kW-Bordladegerät an. Die Ladeoption ist für den Grandland Electric, den Grandland Electric Long Range und den Grandland Electric AWD erhältlich. An geeigneten Wechselstrom-Ladepunkten verkürzt sich die Ladezeit gegenüber dem Laden mit 11 kW deutlich, sofern die Infrastruktur die entsprechende Leistung unterstützt.

Beim frontgetriebenen Grandland Electric und beim Allradler Grandland Electric AWD mit 78-kWh-Batterie und 73 kWh nutzbarer Kapazität reduziert sich die Ladezeit von rund fünf auf etwas mehr als 2,5 Stunden. Der Grandland Electric Long Range mit 96,9 kWh nutzbarer Akkukapazität benötigt statt 6,5 Stunden nur noch 3,25 Stunden.

„Mit dem 22-kW-Onboard-Charger im Opel Grandland Electric unterstreichen wir unseren Anspruch, Elektromobilität für unsere Kunden noch komfortabler und flexibler zu gestalten. Als erster Opel-Pkw mit dieser Ladeoption verbindet der Grandland fortschrittliche Ladetechnologie mit den Qualitäten eines modernen, vollelektrischen SUVs“, sagt Opel-Deutschland-Chef Patrick Dinger.

Der Grandland Electric erreicht nach WLTP eine Reichweite von bis zu 519 Kilometern, während der Grandland Electric Long Range bis zu 691 Kilometer schafft. Alle vollelektrischen Grandland-Varianten verfügen serienmäßig über ein Fahrwerk mit Frequency Selective Damping, das seine Dämpfungscharakteristik abhängig von Fahrsituation, Straßenbeschaffenheit und Fahrstil verändert. Die Technologie soll eine komfortable Abstimmung bei kurzwelligen Stößen mit direkterem Fahrbahnkontakt bei niedrigen Frequenzen verbinden.

Der Grandland Electric AWD bietet eine Systemleistung von 239 kW (325 PS) und ein maximales Drehmoment von 509 Newtonmetern. Zur Auswahl stehen die vier Fahrmodi Normal, Eco, Sport und 4WD. Im 4WD-Modus arbeiten beide Elektromotoren durchgehend und verteilen die Kraft gleichmäßig auf alle vier Räder, während im Sport-Modus Lenkung und Fahrpedal direkter ansprechen. In beiden Modi stehen die maximale Leistung und das maximale Drehmoment zur Verfügung.