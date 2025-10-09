Opel Grandland Electric Long Range mit bis 694 Kilometer Reichweite bestellbar

Nach der Allradversion des elektrischen Flaggschiff-SUVs von Opel geht jetzt der neue Grandland Electric Long Range an den Start. Das Modell ermöglicht mit seiner 97-kWh-Batterie eine Reichweite von bis zu 694 Kilometern nach WLTP-Norm. Mehr schafft kein anderes rein elektrisches Modell der Rüsselsheimer. Der jüngste Stromer im Grandland-Angebot ist zum Preis ab 51.750 Euro bestellbar.

Seit seinem Start im letzten Jahr ist der Opel Grandland Electric bereits mit 73-kWh-Batterie und bis zu 521 Kilometer Reichweite verfügbar. Vor wenigen Wochen hat der mit einer Systemleistung von 239 kW (325 PS) und 509 Newtonmeter Drehmoment kommende Grandland Electric AWD als erster vollelektrischer Allradler von Opel seine Publikumspremiere gefeiert. Nun kommt noch der Grandland Electric Long Range ins Programm.

Die Basis stellt wie bei allen Versionen der Baureihe die Plattform STLA Medium des Mutterkonzerns Stellantis. Sie ist so konzipiert, dass sie Batterien mit bis zu 97 kWh – wie bei der Long Range-Variante – aufnehmen kann, ohne Kompromisse im Passagierabteil oder Laderaum. Laden lässt sich das große Akkupack in circa 27 Minuten auf 80 Prozent an einer öffentlichen Schnellladestation.

Der Elektromotor des Grandland Electric Long Range bietet 170 kW (231 PS) Leistung und 345 Newtonmeter direkt anliegendes Drehmoment. Damit beschleunigt er in 8,8 Sekunden auf 100 km/h, bis zu Tempo 170 sind so möglich.

„Höchsten situativ angepassten Fahrkomfort“ garantiere – wie bei jedem batterie-elektrischen Grandland – neben den drei wählbaren Fahrmodi „Normal“, „Eco“ und „Sport“ das Fahrwerk mit Frequency Selective Damping-Technologie, wirbt Opel. Die Technologie ermögliche je nach Situation, Fahrbahnbeschaffenheit und Fahrstil eine unterschiedliche Dämpfungscharakteristik für komfortables Gleiten bei hohen Frequenzen – also bei kurzwelligen Stößen wie auf Kopfsteinpflaster – sowie für eine sportlich-ambitionierte Fahrweise mit direkterem Fahrbahnkontakt bei niedrigen Frequenzen. Der Grandland Electric reagiere so noch unmittelbarer und direkter auf jeden Befehl des Fahrers und bleibe dabei stabil beim Bremsen, in Kurven sowie bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn.

In der Einstiegsvariante „Edition“ zählen Intelli-Sitze mit ergonomischer Sicke in der Sitzfläche sowie Multimedia-Infotainment mit 10-Zoll-Farbtouchscreen und Intelli-LED-Scheinwerfer zur Serie. In den höheren Ausstattungsvarianten kommen elektronische Helfer wie das blendfreie Intelli-Lux-HD-Licht, das Intelli-HUD-Head-up-Display oder die 360-Grad-Intelli-Vision-Kamera sowie die Intelli-Sitze hinzu. Für Unterhaltung und Vernetzung sorgt dann das Multimedia-Navigationssystem mit 16-Zoll großem Farbtouchscreen. Lösungen wie die transparente Pixel-Box in der Mittelkonsole, in der sich ein Smartphone kabellos aufladen lässt, erhöhen den Praxisnutzen. Für den komfortablen Zugriff zum Heckabteil öffnet und schließt sich beim Grandland Electric Long Range ab „GS“ die per Sensor gesteuerte Heckklappe elektrisch.