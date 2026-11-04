Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen Oktober 2026

Im Oktober wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland 254.492 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 1,7 Prozent.

Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 38.516 gegenüber dem Vorjahresmonat um 40,5 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 15,1 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 23.882 Fahrzeugen nach einem Minus von 21,6 Prozent bei 9,4 Prozent.

Bei den elektrifizierten Antrieben kamen reine Elektro-Pkw mit 94.086 Neuzulassungen auf ein Plus von 79,5 Prozent und einen Anteil von 37,0 Prozent. Des Weiteren wurden 95.931 Hybride (-5,6 %/37,7 %) neu zugelassen, darunter 28.499 Plug-in-Hybride (-7,9 %/11,2 %).

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß ging im Oktober um 21,1 Prozent zurück und lag bei 79,4 g/km.

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