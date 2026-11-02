Dataforce-Analyse: Neue Kräfteverhältnisse auf dem Elektroauto-Markt

Der E-Auto-Markt entwickelt sich 2026 bei Privatkunden und Unternehmensflotten unterschiedlich, wie die Analysten von Dataforce berichten. Während sich die Marktanteile im Privatkundensegment verschieben, stehen bei Unternehmensflotten weiterhin Beschaffung und Organisation im Fokus. Zugleich verändert sich die Bedeutung einzelner Kaufkriterien: Das Preis-Leistungs-Verhältnis gewinnt gegenüber der Reichweite an Bedeutung, während die Ladeinfrastruktur zunehmend in den Vordergrund rückt.

Tesla kehrt nach einem schwachen Jahr an die Spitze der Neuzulassungen zurück, während VW und Cupra im Elektrosegment die Hälfte ihres Marktanteils verlieren. Gleichzeitig gewinnen chinesische Hersteller an Bedeutung und erreichen 2026 bereits einen Marktanteil von knapp zehn Prozent. BYD ist dabei die bekannteste chinesische Marke, während Leapmotor die stärksten Zulassungszahlen verzeichnet. Wie Dataforce weiter ermittelt hat, überholt das Preis-Leistungs-Verhältnis erstmals die Reichweite als wichtigstes Kaufargument.

Bei Unternehmensflotten werden rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) 2026 zur stärksten Antriebsart bei Neuzulassungen. Dennoch kritisiert mehr als jeder fünfte von Dataforce befragte Fuhrparkverantwortliche den Aufwand bei Beschaffung und Organisation. Gleichzeitig bestätigen über 80 Prozent Kostenvorteile im laufenden Betrieb. Chinesische Hersteller haben es in diesem Segment schwerer als im Privatmarkt, da sie ohne flächendeckendes Servicenetz für viele Unternehmen nicht infrage kommen.

Die Ladeinfrastruktur gewinnt sowohl im Privatmarkt als auch bei Flotten an Bedeutung, während die Reichweite als Hindernis zurücktritt. Für 77 Prozent der von Dataforce befragten Privatkunden ist eine Lademöglichkeit am Wohnort Voraussetzung für den Kauf eines Elektroautos. Rund 70 Prozent des privaten Ladebedarfs werden dort gedeckt, während bei Unternehmen rund 60 Prozent des Ladevolumens auf den Standort entfallen. Damit bestimmt die Ladeinfrastruktur zunehmend das Tempo und die Richtung der Elektrifizierung.