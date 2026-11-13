Kia EV7 geplant? Neues Elektro-SUV könnte 2029 kommen

Kia plant laut Berichten ein weiteres rein batterieelektrisches SUV, das unter der Modellbezeichnung EV7 auf den Markt kommen könnte. Nach einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap haben sich Unternehmensführung und Arbeitnehmervertreter auf die Produktion eines neuen Elektro-SUV mit dem internen Projektnamen „NV“ verständigt.

Das Fahrzeug wird als elektrisches Mittelklasse-SUV beschrieben und mit der Bezeichnung EV7 in Verbindung gebracht. Die Fertigung ist ab 2029 im südkoreanischen Werk Gwangju vorgesehen. Für die Produktion soll ein Werk umstrukturiert werden, in dem Kia bislang unter anderem das leichte Nutzfahrzeug Bongo fertigt. Nach einem Bericht des südkoreanischen Fernsehsenders KBC soll das neue E-SUV dort parallel zum Bongo produziert werden.

Technische Daten zum geplanten EV7 wurden bislang nicht veröffentlicht. Angaben zu Fahrzeugabmessungen, Batteriegröße, Antriebsleistung, Reichweite und Ladegeschwindigkeit fehlen ebenso wie eine Bestätigung der verwendeten Fahrzeugplattform. Auch die genaue Positionierung innerhalb des Modellprogramms ist offen. Kia bietet mit unter anderem EV5, EV6 und EV9 bereits mehrere elektrische SUV- und Crossover-Modelle an, deren unterschiedliche Karosseriekonzepte und Größenklassen jedoch keine verlässlichen Rückschlüsse auf die technischen Eigenschaften des EV7 erlauben.

Die Planungen stehen im Zusammenhang mit Kias angekündigter Erweiterung seines Elektroautoangebots. Der Hersteller hat in diesem Jahr Pläne vorgestellt, die bis 2030 insgesamt 14 batterieelektrische Modelle vorsehen, darunter neun SUV-Baureihen, zwei Pkw-Modelle und drei elektrische Nutzfahrzeugmodelle. Gleichzeitig streben die Südkoreaner für 2030 einen weltweiten Absatz von einer Million Elektrofahrzeugen an. Für Europa nennt der Hersteller einen geplanten Elektroanteil von 66 Prozent am eigenen Fahrzeugabsatz bis 2030 und eine weitere Erweiterung des elektrischen Modellprogramms.

Ob der geplante Kia EV7 auch in Deutschland und anderen europäischen Märkten angeboten wird, ist bislang nicht bestätigt. Kia hat weder einen europäischen Verkaufsstart noch Preise, Ausstattungsvarianten oder regionale Produktionspläne für das Modell veröffentlicht. Die bislang bekannten Angaben beziehen sich auf die vorgesehene Fertigung in Südkorea und die entsprechende Werksplanung. Ein konkreter Termin für die offizielle Präsentation des EV7 wurde ebenfalls noch nicht genannt.