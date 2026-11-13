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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

BMW iX3: Nachfrage "ungebrochen sehr, sehr hoch"

BMW-iX3-M60-xDrive Der BMW iX3 ist stark gefragt, dennoch gewähren Händler Rabatte. Auch beim neuen i3 rechnet BMW mit hoher Nachfrage und längeren Wartezeiten. Mehr »

Kia PV5 Crew: Elektro-Transporter mit variablem Innenraum bestellbar

Kia-PV5-Crew-2026-1 Kia bietet den PV5 Crew ab 42.090 Euro an. Der Elektrotransporter lässt sich vom Fünfsitzer zum Zweisitzer mit 3,73 m³ Laderaum umbauen. Mehr »

BMW bestätigt LFP-Akkus: "Neue Klasse" bekommt zweite Batterietechnik

BMW-iX3 BMW setzt bei modernen E-Autos zunächst auf NMC-Zellen. Später sollen LFP-Akkus folgen, allerdings nur für ausgewählte Fahrzeuge und Zwecke. Mehr »

Elektroauto-Neuzulassungen Oktober 2026: Top 10

Volkswagen-ID.7-Tourer-Pro-S- Im Oktober 2026 wurden in Deutschland 88.599 E-Autos neu zugelassen. Die Marke Volkswagen führt das Modellranking vor Škoda und Mercedes an. Mehr »

Deutscher Tesla-Werksleiter: „Vermutlich die Einzigen, die wachsen“

Tesla-Gigafactory-Berlin-1 Während deutsche Autobauer Stellen abbauen, erhöht Tesla die Produktion in Grünheide und bereitet den Ausbau der Batteriefertigung vor. Mehr »

Geely Monjaro EM-i startet in Deutschland für 39.990 Euro

Geely-Monjaro-EM-i-3 Der Geely Monjaro EM-i kommt Mitte November nach Deutschland. Das Plug-in-Hybrid-SUV ist in vier Ausstattungslinien ab 39.990 Euro erhältlich. Mehr »

EnBW mobility+: Neue App-Kartenansicht bündelt wichtige Informationen zu Ladepunkten

EnBW_mobilityplus_App_Neue_Kartenansicht Die EnBW mobility+-App erhält mit Version 9.0 eine neue Kartenansicht, die Ladepreise, Ladeleistung und verfügbare Standorte direkt zeigt. Mehr »

EU-Abgeordnete fordern Sicherheitsprüfung für BYD-Fahrzeuge

BYD-ATTO-3-EVO EU-Abgeordnete fordern eine Sicherheitsprüfung von Autos des China-Konzerns. Sie befürchten Spionage und erwägen mögliche Beschränkungen. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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