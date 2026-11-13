Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
BMW iX3: Nachfrage "ungebrochen sehr, sehr hoch"
Der BMW iX3 ist stark gefragt, dennoch gewähren Händler Rabatte. Auch beim neuen i3 rechnet BMW mit hoher Nachfrage und längeren Wartezeiten. Mehr »
Kia PV5 Crew: Elektro-Transporter mit variablem Innenraum bestellbar
Kia bietet den PV5 Crew ab 42.090 Euro an. Der Elektrotransporter lässt sich vom Fünfsitzer zum Zweisitzer mit 3,73 m³ Laderaum umbauen. Mehr »
BMW bestätigt LFP-Akkus: "Neue Klasse" bekommt zweite Batterietechnik
BMW setzt bei modernen E-Autos zunächst auf NMC-Zellen. Später sollen LFP-Akkus folgen, allerdings nur für ausgewählte Fahrzeuge und Zwecke. Mehr »
Elektroauto-Neuzulassungen Oktober 2026: Top 10
Im Oktober 2026 wurden in Deutschland 88.599 E-Autos neu zugelassen. Die Marke Volkswagen führt das Modellranking vor Škoda und Mercedes an. Mehr »
Deutscher Tesla-Werksleiter: „Vermutlich die Einzigen, die wachsen“
Während deutsche Autobauer Stellen abbauen, erhöht Tesla die Produktion in Grünheide und bereitet den Ausbau der Batteriefertigung vor. Mehr »
Geely Monjaro EM-i startet in Deutschland für 39.990 Euro
Der Geely Monjaro EM-i kommt Mitte November nach Deutschland. Das Plug-in-Hybrid-SUV ist in vier Ausstattungslinien ab 39.990 Euro erhältlich. Mehr »
EnBW mobility+: Neue App-Kartenansicht bündelt wichtige Informationen zu Ladepunkten
Die EnBW mobility+-App erhält mit Version 9.0 eine neue Kartenansicht, die Ladepreise, Ladeleistung und verfügbare Standorte direkt zeigt. Mehr »
EU-Abgeordnete fordern Sicherheitsprüfung für BYD-Fahrzeuge
EU-Abgeordnete fordern eine Sicherheitsprüfung von Autos des China-Konzerns. Sie befürchten Spionage und erwägen mögliche Beschränkungen. Mehr »