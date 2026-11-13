Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Der BMW iX3 ist stark gefragt, dennoch gewähren Händler Rabatte. Auch beim neuen i3 rechnet BMW mit hoher Nachfrage und längeren Wartezeiten. Mehr »

Kia bietet den PV5 Crew ab 42.090 Euro an. Der Elektrotransporter lässt sich vom Fünfsitzer zum Zweisitzer mit 3,73 m³ Laderaum umbauen. Mehr »

BMW setzt bei modernen E-Autos zunächst auf NMC-Zellen. Später sollen LFP-Akkus folgen, allerdings nur für ausgewählte Fahrzeuge und Zwecke. Mehr »

Im Oktober 2026 wurden in Deutschland 88.599 E-Autos neu zugelassen. Die Marke Volkswagen führt das Modellranking vor Škoda und Mercedes an. Mehr »

Während deutsche Autobauer Stellen abbauen, erhöht Tesla die Produktion in Grünheide und bereitet den Ausbau der Batteriefertigung vor. Mehr »

Der Geely Monjaro EM-i kommt Mitte November nach Deutschland. Das Plug-in-Hybrid-SUV ist in vier Ausstattungslinien ab 39.990 Euro erhältlich. Mehr »

Die EnBW mobility+-App erhält mit Version 9.0 eine neue Kartenansicht, die Ladepreise, Ladeleistung und verfügbare Standorte direkt zeigt. Mehr »

EU-Abgeordnete fordern eine Sicherheitsprüfung von Autos des China-Konzerns. Sie befürchten Spionage und erwägen mögliche Beschränkungen. Mehr »