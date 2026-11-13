Neuer Toyota Corolla soll mit besonders flexiblem Antriebskonzept kommen

Toyota will bis 2030 die 13. Generation des Corolla auf den Markt bringen, die sich technisch und optisch deutlich vom aktuellen Modell unterscheiden soll. Eine futuristische Studie (Artikelbild) auf der Automesse in Tokio im vergangenen Jahr gab einen Ausblick auf das neue Fahrzeug. Erstmals soll der Corolla auf einer modularen Plattform basieren, die klassische Verbrennungsmotoren, Hybrid- und Plug-in-Hybridantriebe sowie rein elektrische Antriebe ermöglicht.

Eine zentrale Neuerung ist laut Autocar ein vollständig überarbeitetes Hybridsystem, das im Alltagsbetrieb besonders effizient sein soll. Gegenüber den bisherigen Toyota-Systemen werden zudem Verbesserungen beim Platzbedarf angekündigt. Der neue Antrieb basiert auf einem 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor, der mit oder ohne Turboaufladung eingesetzt werden kann und eine Verbrauchsminderung von 15 Prozent ermöglichen soll.

Der neue Benzinmotor fällt dem Bericht zufolge trotz eines zusätzlichen Zylinders zehn Prozent kleiner aus als das bisherige 1,5-Liter-Aggregat in Aygo X und Yaris. Auch die elektrischen Komponenten wurden verkleinert, unter anderem durch einen neuen Elektromotor mit kompakterem Wechselrichter und kleinerer Leistungssteuerung. Die reduzierte Baugröße soll es ermöglichen, Hybridantriebe in künftige, vorrangig für Elektroautos entwickelte Fahrzeugplattformen zu integrieren.

Durch die kompaktere Verbrennungstechnik sollen Modelle mit Benzinmotor denselben Innenraum bieten können wie ihre rein elektrischen Varianten. Gleichzeitig ermöglicht die Konstruktion niedrigere und stromlinienförmigere Karosserien, die den Luftwiderstand und damit den Energieverbrauch reduzieren sollen. Diese Vorteile sind sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für Modelle mit Verbrennungsmotor vorgesehen.

Die neue Plattform erlaubt außerdem, Fahrzeuge mit unterschiedlichen Antriebsarten auf derselben Produktionslinie herzustellen. Dadurch soll Toyota weniger Geld in die Umrüstung seiner Werke investieren müssen und flexibler auf eine veränderte Nachfrage reagieren können. Toyota-Europas Forschungs- und Entwicklungschef Thiebault Paquet begründet die Ausrichtung der Architektur auf Elektroautos gegenüber Autocar damit, dass Stromer bei Effizienz, Aerodynamik und Raumausnutzung besonders hohe Anforderungen stellen.

Neben dem Einsatz in eigenen Fahrzeugen plant Toyota, das neue Hybridsystem auch anderen Automobilherstellern anzubieten. Damit will der japanische Autoriese einen Teil der erheblichen Entwicklungskosten für die neue Plattform und den Antrieb wieder einspielen. Antriebsentwicklungschef Timothy D’Herde sieht insbesondere in der kompakten Bauweise und der hohen Effizienz die Voraussetzungen dafür, das System auch in Fahrzeugplattformen anderer Hersteller zu integrieren.