Opel erweitert die Verfügbarkeit seiner Ausstattungslinie „Start“ auf weitere Modelle. Nach Frontera, Astra und Combo ist die Einstiegsvariante nun auch für Corsa, Mokka und Grandland erhältlich. Sie ergänzt die bestehenden Ausstattungslinien Edition, GS und Ultimate und richtet sich insbesondere an preisbewusste Kunden.

Beim Grandland Start sinkt der Einstiegspreis um bis zu 1400 Euro auf 36.590 Euro für die Hybridversion. Zur Serienausstattung gehören Intelli-Sitze für Fahrer und Beifahrer, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik sowie ein Multimedia-Infotainment-System mit 10-Zoll-Farbtouchscreen und Fahrerinfodisplay. Hinzu kommt die Möglichkeit zur kabellosen Smartphone-Integration. Der Hybridantrieb erreicht eine Systemleistung von 107 kW (145 PS), ein Drehmoment von 230 Newtonmetern und eine Höchstgeschwindigkeit von 202 km/h.

Der Opel Astra Start ist ab 31.890 Euro erhältlich und je nach Antriebsvariante bis zu 1500 Euro günstiger als zuvor. Zur Serienausstattung zählen Intelli-Sitze, Klimaautomatik, Parksensoren vorne und hinten sowie ein digitales Fahrerinfodisplay. Außerdem verfügt das Modell über ein Multimedia-Infotainment-System mit Farb-Touchscreen und das schlüssellose Startsystem „Keyless Start“.

Mit einem Einstiegspreis von 21.990 Euro ist der Frontera Start derzeit der günstigste Pkw im Opel-Angebot. Zur Serienausstattung gehören unter anderem ein sechsfach einstellbarer Intelli-Fahrersitz, Klimaanlage, Smartphone-Station, 10-Zoll-Fahrerinfodisplay und ein Parkpilot am Heck. Der Kofferraum bietet 460 Liter Ladevolumen, das sich durch Umklappen der im Verhältnis 60:40 geteilten Rücksitze auf 1600 Liter erweitern lässt. Bei den Antrieben stehen ein Turbobenziner, elektrifizierte Hybridvarianten und der vollelektrische Frontera Electric zur Wahl.

Mit der Einführung der Start-Ausstattung für Corsa, Mokka und Grandland erweitert Opel die neue Einstiegsvariante auf zusätzliche Baureihen. Während Start auf einen möglichst günstigen Einstieg mit wichtigen Komfort- und Funktionsmerkmalen ausgerichtet sei, bieten Edition, GS und Ultimate unterschiedliche Schwerpunkte bei Ausstattung, sportlicher Optik und Komfort, erklären die Rüsselsheimer. Damit umfasse das Angebot vier Ausstattungslinien, zwischen denen Kunden entsprechend ihren individuellen Anforderungen wählen können.