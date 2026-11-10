Geely Monjaro EM-i startet in Deutschland für 39.990 Euro

Der Geely Monjaro EM-i kommt auf den deutschen Markt. Nach seiner Europapremiere im Oktober wird das chinesische Plug-in-Hybrid-SUV in vier Ausstattungslinien angeboten. Die Preise beginnen bei 39.990 Euro für die Version Pro und reichen bis 45.990 Euro für das Topmodell Ultra. Technische Grundlage ist die GEA-Evo-Architektur.

Das Fahrwerk wurde den Angaben nach bei Geely Technology Europe in Frankfurt über insgesamt 7200 Stunden abgestimmt. Das von dem Konzern entwickelte „EM-i Super Hybrid“-System kombiniert einen 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit einem elektrischen Antrieb und intelligentem Energiemanagement.

Pro und Max verfügen über Frontantrieb, eine Systemleistung von 201 kW/273 PS und ein Drehmoment von 544 Nm. Sie beschleunigen in 7,7 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Varianten Pro+ und Ultra besitzen einen elektrischen Allradantrieb (e-AWD), leisten 246 kW/335 PS und stellen 667 Nm Drehmoment bereit. Für sie stehen sechs Fahrmodi zur Verfügung, die Beschleunigung von null auf 100 km/h dauert 5,8 Sekunden. Das Topmodell Ultra verfügt zusätzlich über eine kontinuierliche Dämpferregelung (Continuous Damping Control, CCD).

Für den Monjaro EM-i sind zwei Lithium-Eisenphosphat-Batterien erhältlich. Pro und Max nutzen ein Akkupack mit 18,4 kWh Bruttokapazität und erreichen eine elektrische WLTP-Reichweite von 82 Kilometern. Die maximale Gleichstrom-Ladeleistung beträgt 38 kW, das Laden von 30 auf 80 Prozent dauert rund 20 Minuten. Pro+ und Ultra sind mit einer 29,8-kWh-Batterie ausgestattet und kommen auf bis zu 116 Kilometer elektrische WLTP-Reichweite. Hier beträgt die maximale Gleichstrom-Ladeleistung 78 kW, der Ladevorgang von 30 auf 80 Prozent dauert rund 15 Minuten. Die maximale Wechselstrom-Ladeleistung liegt bei allen vier Varianten bei 6,6 kW.

Mit einer Länge von 4800 Millimetern und einem Radstand von 2845 Millimetern bietet das SUV Platz für fünf Personen. Der Kofferraum fasst 633 Liter und lässt sich durch Umklappen der Rücksitze auf bis zu 1532 Liter erweitern. Das Auto-Infotainmentsystem umfasst einen zentralen Touchscreen und ein digitales Kombiinstrument. Kabelloses Apple CarPlay und Android Auto gehören ebenso zur Serienausstattung wie ein Panorama-Glasschiebedach und eine elektrische Heckklappe.

Alle Varianten verfügen außerdem über LED-Scheinwerfer, eine 540-Grad-Kamera sowie Vehicle-to-Load (V2L) und Vehicle-to-Vehicle-Funktionen. Damit können externe elektrische Geräte mit bis zu 6 kW versorgt werden, ein entsprechender Adapter ist als Zubehör erhältlich.

Zur Sicherheitsausstattung gehören sieben Airbags, darunter ein Center-Airbag, Einparksensoren vorne und hinten sowie moderne Fahrerassistenzsysteme. Die elektrisch verstellbaren Vordersitze sind ab der Basisausstattung beheizbar und belüftbar und verfügen über Memory-Funktionen. Je nach Ausstattungslinie kommen weitere Merkmale hinzu, darunter ein 25,6-Zoll-Head-up-Display, ein Premium-Audiosystem mit 16 Lautsprechern, Sitzmassagefunktionen und Ambientebeleuchtung. Für das Fahrzeug und die Hochvoltbatterie gewährt Geely eine Garantie von acht Jahren beziehungsweise 200.000 Kilometern gemäß den geltenden Garantiebedingungen.