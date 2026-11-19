Chinesische Autohersteller suchen zunehmend Produktionsstandorte in Europa, meiden bislang jedoch Deutschland und insbesondere Sachsen. Nach einer Analyse des Autozulieferernetzwerks AMZ sind vor allem hohe Arbeits- und Energiekosten, die Steuerlast, weniger attraktive Förderbedingungen und langwierige Genehmigungsverfahren entscheidende Nachteile.

Im Jahr 2025 lagen die durchschnittlichen Arbeitskosten in Deutschland bei 45 Euro je Stunde, während sie in Ungarn lediglich 15,20 Euro betrugen. Länder wie Spanien und Ungarn bieten nach Einschätzung des Netzwerks günstigere Bedingungen für die Volumenproduktion, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Chinesische Hersteller setzen laut AMZ bevorzugt auf die Übernahme bestehender Produktionskapazitäten, statt neue Fabriken zu errichten. Obwohl etwa Volkswagen seine Produktion in Zwickau von zwei Montagelinien auf eine reduziert, komme das Werk für eine eigenständige Übernahme nicht infrage. „Zwickau ist kein stillgelegtes Werk, das ein Investor kaufen, pachten und selbstständig betreiben könnte“, stellt das Netzwerk fest.

Der stellvertretende Volkswagen-Konzernbetriebsratsvorsitzende Jürgen Mahnkopf sieht die deutschen Autobauer unter erheblichem Druck, da chinesische Hersteller wegen geringerer Neuwagenverkäufe im Heimatmarkt verstärkt exportieren und damit den Wettbewerb in Europa verschärfen. Zwar steigen nach Mahnkopfs Angaben angesichts hoher Spritpreise die Bestellungen von Elektrofahrzeugen, doch erzielen die Hersteller damit geringere Margen als mit Verbrennern. Dadurch nimmt der Kostendruck weiter zu.

Deutschland bleibt nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) hinter China der weltweit zweitgrößte Produktionsstandort für Elektroautos. Sachsen nimmt dabei eine besondere Stellung ein: Mehr als die Hälfte der dort produzierten Fahrzeuge verfügt über einen Elektroantrieb, während der bundesweite Anteil bei 40 Prozent liegt.