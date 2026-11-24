Der europäische Automarkt verzeichnete im Oktober einen Zuwachs der Neuzulassungen um 3,3 Prozent auf insgesamt 1,11 Millionen Fahrzeuge. Seit Beginn des Jahres liegt der Markt damit 5,8 Prozent über dem Vorjahresniveau, berichtet die Automobilwoche. Als zentraler Wachstumstreiber fungierten rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV), deren Verkäufe im Oktober um 57 Prozent stiegen und die einen Marktanteil von 31 Prozent erreichten.

Chinesische Hersteller verzeichneten erneut hohe Wachstumsraten, wobei sich ihr Marktanteil im Vergleich zum September von 14,6 Prozent auf 13,5 Prozent leicht verringerte. Besonders starke Zuwächse zeigten Marken wie Changan, Geely und Chery. Auch Leapmotor konnte die Verkäufe um 256 Prozent auf 13.902 Einheiten steigern. Polestar war unter den größeren chinesischen Marken die einzige Marke mit einem Absatzrückgang von 30 Prozent.

Bei Tesla folgte auf einen starken September ein Rückgang der Zahlen, wenngleich die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahresmonat um 73 Prozent auf 11. 722 Fahrzeuge stiegen. Das SUV-Coupé Model Y fiel im Monatsranking von der Spitze auf Rang 31 zurück, während die Mittelklasselimousine Model 3 von Platz zwei auf Rang 112 abrutschte. An der Spitze des Monatsrankings stand der Dacia Sandero mit 17.812 Neuzulassungen, gefolgt vom VW Golf (16.873) und dem Toyota Yaris Cross (16.577).

Unter den etablierten Volumenmarken erzielte Honda mit einem Plus von 22 Prozent auf 6142 Fahrzeuge das stärkste Wachstum. Kia verzeichnete ein Plus von 14 Prozent auf 45.150 Einheiten, unterstützt durch die Modelle K4 und PV5. Zudem legten Mazda, Mini und Fiat zu. Im Gegensatz dazu verzeichneten Marken wie Alfa Romeo, DS und Seat deutliche Rückgänge. Auch Audi, Hyundai, Porsche und Volvo verloren jeweils mehr als zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Neben batterieelektrischen Fahrzeugen legten auch Plug-in-Hybride (PHEV) um elf Prozent zu, während Vollhybride ein Plus von acht Prozent im Oktober verzeichneten. Die BEV-Zulassungen liegen seit Jahresbeginn um 43 Prozent über dem Vorjahr.

Der Rückgang bei den Verbrennungsmotoren setzte sich fort. Benziner verloren im Oktober 18 Prozent an Absatz, und die Dieselzulassungen brachen um 26 Prozent ein. Seit Jahresbeginn liegt das Minus bei Benzinern bei 7,9 Prozent und bei Dieselmotoren bei 16 Prozent.