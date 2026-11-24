Ein Gericht in Den Haag hat dem chinesischen Automobilhersteller BYD den Verkauf des SUV-Modells Ti7 in der Europäischen Union untersagt. Hintergrund ist laut The Guardian eine Klage von Jaguar Land Rover (JLR), die eine Verletzung geistigen Eigentums geltend machte.

Das Gericht stellte in einem Eilverfahren fest, dass das Design des Ti7 gegen EU-Designrechte von Jaguar Land Rover verstößt. Laut dem Urteil spiegelt der Ti7 von BYD „charakteristische und unverwechselbare Gestaltungselemente“ von JLR wider.

Die rechtlichen Schritte wurden von JLR eingeleitet, nachdem BYD auf seiner Website die Annahme von Bestellungen für das siebensitzige SUV von Kunden aus Großbritannien angekündigt hatte.

Das nun erteilte Verkaufsverbot tritt eine Woche nach der Entscheidung vom Freitag in Kraft. Das Gericht merkte an, dass BYD derzeit keine konkreten Pläne für die Markteinführung des Ti7 in der EU verfolgt.

Das Plug-in-Hybrid-SUV ist seit dem vergangenen September in China erhältlich. Experten und Medien verglichen den Teilzeitstromer bereits mit dem Land Rover Defender und bezeichneten ihn als „Chinesischer Defender-Klon“. Laut Angaben auf der BYD-Website zeichnet sich das Modell durch „ein auffallend kantiges Profil“ aus, welches ein markantes Design biete.