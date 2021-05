Der Neu-Isenburger Datenspezialist Acxiom hat aus Informationen des Kraftfahrt-Bundesamtes zusammengetragen, wer in Deutschland ein Elektroauto anschafft. Der hierzulande seit 2019 spürbare Zuwachs an Stromern spielt sich demnach bislang insbesondere in den wohlhabenden Gegenden ab. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat die Erkenntnisse grafisch aufbereitet.

In Deutschland leben E-Auto-Fahrer der Auswertung nach häufig in Ein- oder Zweifamilienhäusern in guten und exklusiven Wohngegenden mit großen Wohnflächen und Gärten. In ihrer Garage stehen meist schon zwei andere Personenwagen, in vielen Fällen sogar noch mehr. Häufig dient das Elektroauto auch als Dienstwagen für Selbstständige.

Gekauft werden elektrische Wagen typischerweise vor allem von Männern zwischen 35 und 59 Jahren mit hohem Sozialstatus. Sie sind oftmals verheiratet und haben Kinder. Sie haben eine hohe Öko- und Reiseaffinität, eine ebenso ausgeprägte Spendenbereitschaft, vor allem für Umwelt und Natur, der sie sich in ihrer Freizeit verbunden fühlen, etwa durch Bergsteigen, Skifahren oder Golf spielen.

Die hiesigen Besitzer von Elektroautos haben ein hohes Qualitäts- und Statusbewusstsein, sie achten beim Kauf besonders auf die Marke. Das unterscheidet sie von Käufern von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen, die stärker auf den Anschaffungspreis achten und grundsätzlich damit mehr Kilometer im Jahr zurücklegen, weil der Hybrid öfter als Erstauto dient.

Regional hat Acxiom ein klares Süd-Nord-Ost-Gefälle ermittelt: Die meisten Elektroautos werden in Bayern zugelassen, gefolgt von Baden-Württemberg. In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg- Vorpommern ist der Anteil an Elektrofahrzeugen deutlich geringer als im restlichen Deutschland.

Auch die staatliche KfW-Bank hat kürzlich beleuchtet, was und wer hinter dem Anstieg der Elektroauto-Zulassungen steckt. Hier ist ebenfalls das Fazit, dass vor allem gut verdienende Haushalte Stromer anschaffen. Elektroautos seien zudem in ländlichen Regionen deutlich überdurchschnittlich vertreten.