In Deutschland werden immer mehr Autos mit E-Antrieb zugelassen. Eine Sonderauswertung des KfW-Energiewendebarometers beleuchtet, was und wer hinter diesem Anstieg steht. Einer repräsentativen Befragung der staatlichen Förderbank zufolge besitzen zurzeit 1,3 Prozent der Haushalte in Deutschland ein batterieelektrisches Auto oder einen Plug-in-Hybrid. Weitere 1,1 Prozent planen die Nutzung binnen eines Jahres. Gegenwärtig sind es vor allem gut verdienende Haushalte in Ein- oder Zweifamilienhäusern. Auch in ländlichen Regionen sind Stromer deutlich überdurchschnittlich vertreten.

Haushalte mit überdurchschnittlichen Einkommen nutzen rund dreimal so häufig Elektrofahrzeuge wie unterdurchschnittlich verdienende Haushalte, so die KfW. Ähnliches gelte für Haushalte, die in Ein- oder Zweifamilienhäusern wohnen: Hier seien E-Pkw mehr als doppelt so häufig anzutreffen wie bei Objekten mit mehreren Parteien. Auch das Alter der Personen spiele eine Rolle: Bei jüngeren liege der Anteil etwa doppelt so hoch wie bei älteren Personen. Zudem zeigten sich Unterschiede je nach Wohnsitz des Haushalts: Im ländlichen Raum liege der Anteil rund 50 Prozent höher als in den Mittel- und Großstädten.

Zur Abschätzung der künftigen Nutzung hat die KfW diejenigen Haushalte gefragt, die noch kein E-Auto nutzen und dies auch nicht binnen eines Jahres planen, ob beziehungsweise wann sie sich für ein Elektrofahrzeug entscheiden könnten. Etwa die Hälfte geht davon aus, in der Zukunft ein Elektroauto im Alltag zu nutzen; 6 Prozent in den nächsten 2 bis 3 Jahren, 21 Prozent innerhalb von 4 bis 10 Jahren und weitere 22 Prozent im Zeitraum danach. Etwa ein Drittel (32 %) der Haushalte erwartet keinen Umstieg auf ein Elektroauto. Rund 15 Prozent sehen ebenfalls keine Nutzung, kommen allerdings generell ohne Auto aus. Diese Werte bewegen sich laut der KfW insgesamt auf dem Vorjahresniveau, sodass von einer unveränderten Dynamik bei der Nutzung von E-Mobilität ausgegangen werden könne.

Bei den Motiven für die Anschaffung eines E-Fahrzeugs überwiegen der Befragung nach Klimaschutzaspekte (78 %) und der innovative Charakter der Technik (62 %). Hauptgründe gegen eine Anschaffung sind neben dem hohen Preis (61 %) vor allem Bedenken hinsichtlich der Praktikabilität, zum Beispiel mit Blick auf Ladeinfrastruktur (69 %) und Reichweite (54 %). Zweifel an der Umweltbilanz von Elektroautos haben im Zeitverlauf zugenommen und wurden von fast jedem zweiten Haushalt (48 %) im Jahr 2020 gegenüber 36 % im Jahr 2017 geäußert.

In den Klimabilanz-Analysen wird häufig angenommen, dass das E-Auto Fahrten mit einem Verbrenner ersetzt und zudem nicht zusätzlich angeschafft wird. Das KfW-Energiewendebarometer zeigt, dass rund 30 Prozent der Haushalte in Deutschland, die ein Elektroauto besitzen oder die Anschaffung planen, aktuell nur ein Fahrzeug nutzen. Daneben zeigt sich, dass die E-Pkw gegenwärtig tatsächlich vor allem Verbrenner verdrängen: Die Haushalte gaben an, dass fast drei Viertel der mit dem Elektroauto zurückgelegten Strecken sonst mit einem Pkw mit Verbrennungsmotor zurückgelegt worden wären (74 %). Eine Kannibalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (5 %) und Fahrrad (2 %) hält sich in Grenzen.