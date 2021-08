Wasserstoff-Marktausblick: Berater erwarten ab 2030 Nachfrage-Boom

Bei Autos scheinen sich reine Batterie-Systeme als Antrieb der Zukunft durchzusetzen. Einige halten aber weiter auch Stromer mit zusätzlicher Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technik für eine vielversprechende Antriebslösung, insbesondere im Transportwesen. Die Nachfrage nach dem Energieträger Wasserstoff könnte laut einer Analyse bis zum Jahr 2050 weltweit von derzeit 76 auf bis zu 600 Megatonnen jährlich ansteigen – vorausgesetzt, dass geeignete Infrastrukturen entstehen.

Die Prognose ist eines der Kernergebnisse des Berichts „Hydrogen on the Horizon: Ready, almost set, go?“, den die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland in Zusammenarbeit mit dem World Energy Council (WEC) und dem Electric Power Research Institute (EPRI) erstellt hat. Die Studie beleuchtet die Marktentwicklung von Wasserstoff bis zur Mitte des Jahrhunderts. Sie beruht auf der Überprüfung verschiedener Energieszenarien, Analysen von PwC und einer Recherche des WEC zu nationalen Strategieentwicklungen. Es wurden zudem Experten aus 23 Ländern befragt.

Insgesamt schwanken die Prognosen für den Wasserstoffanteil am weltweiten Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2050 zwischen 6 und 25 Prozent – abhängig von den Herstellungskosten für Wasserstoff, der benötigten Infrastruktur sowie dem technologischen Reifegrad. Die Entwicklung der Nachfrage hängt außerdem davon ab, welches Temperaturziel im Jahr 2050 erzielt werden soll. Um etwa zu erreichen, dass die globale Temperatur nur um 1,8 Grad Celsius ansteigt, sei deutlich mehr Wasserstoff erforderlich, als wenn die Temperatur bis 2050 um 2,3 Grad Celsius und mehr ansteigt, so die Studienautoren.

Ein weiteres Ergebnis der Auswertung: Die Wasserstoffnachfrage soll in den 2030er-Jahren stark anwachsen. Das laufende Jahrzehnt müsse daher dafür genutzt werden, die notwendigen Infrastrukturen für Produktion, Transport, Import, Vertrieb und Nutzung von Wasserstoff zu schaffen. Ansonsten könnten die Pariser Klimaziele nicht erreicht werden, betonen die Studienautoren. Vor allem Deutschland und die EU würden als weltweit innovativ bei der Transformation hin zu einer Wasserstoffwirtschaft gesehen. Im Jahr 2020 hatten die Bundesregierung und die EU-Kommission in ihren Wasserstoffstrategien angekündigt, den nötigen politischen Rahmen für einen Markthochlauf von Wasserstoff zu schaffen.

„Wir müssen jetzt handeln, in Deutschland, der EU und weltweit, um effektive Strukturen für Wasserstoff zu schaffen. Nur dann kann es gelingen, den stark wachsenden Bedarf mit einem entsprechenden Angebot zu erfüllen und unsere Klimaziele zu erreichen“, so Folker Trepte, Leiter Energiewirtschaft bei PwC Deutschland.

„Farbdebatte“ könnte Innovationen hemmen

Derzeit kommt die größte Wasserstoffnachfrage in erster Linie aus der chemischen und petrochemischen Industrie. Andere Sektoren untersuchen das Potenzial von Wasserstoff in Pilotstudien mit dem Ziel, seine Rentabilität nachzuweisen beziehungsweise die noch hohen Kosten durch Produktion und Verteilung zu senken. Weitere wichtige Faktoren sind Effizienzsteigerungen, das jeweilige Elektrifizierungsniveau eines Landes, aber auch der Einsatz von CO2-Abscheidungsverfahren. Bei diesen sogenannten CCUS-Technologien (Carbon Capture Use and Storage) wird „blauer“ Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen wie Erdgas hergestellt und im Erdreich gebunden gespeichert, im Gegensatz zu seinem „grünen“ Pendant, das mit erneuerbaren Energien hergestellt wird.

Die Studienautoren warnen davor, die „Farbdebatte“ zu übertreiben, weil sie wichtige Innovationen und damit praktikable und kosteneffiziente Technologien hemmen könnte. Jürgen Peterseim von PwC sagt: „Für die noch junge Wasserstoffwirtschaft gilt das Henne-Ei-Problem zwischen Angebot und Nachfrage. Auf beiden Seiten fehlen verlässliche Mengen, um eine wirtschaftlich tragfähige Wertschöpfungskette zu etablieren. Der Fokus muss daher noch viel stärker auf der Projektimplementierung liegen, um den Markthochlauf in der Praxis zu sehen.“

Unterschiedliche Wasserstoffstrategien

International variieren die Wasserstoffstrategien der einzelnen Länder laut der Studie zum Teil erheblich. Länder in südlichen Regionen, die erneuerbaren Strom und damit „grünen“ Wasserstoff potenziell günstig erzeugen können, würden künftig größere Mengen in Staaten mit hohem Bedarf, aber geringerem Erzeugungspotenzial exportieren wollen. In Asien und Europa liege der Fokus derzeit mehr auf der Nachfrage, um zum Beispiel CO2-intensive Sektoren wie Industrie und Verkehr zu dekarbonisieren. Demgegenüber konzentrierten sich Länder im Nahen Osten und Nordafrika stärker auf das Angebot.

Mit Blick auf die Preisentwicklungen prognostiziert PwC: In Australien, Chile und manchen afrikanischen Staaten werden die Herstellungskosten deutlich niedriger sein als in den dicht besiedelten Gebieten Europas oder Asiens. Immer wichtiger würden deshalb Wasserstoff-Energiepartnerschaften, wie sie Deutschland in der jüngeren Vergangenheit zum Beispiel mit Marokko und Australien geschlossen hat.

„Eine stärkere länderübergreifende Zusammenarbeit in der Wasserstoffwirtschaft könnte das jeweilige Wirtschaftswachstum der Partnerländer ankurbeln und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Das wird insbesondere für die Zeit nach COVID-19 sehr wichtig, um die wirtschaftliche Erholung zu beschleunigen“, so PwC-Experte Trepte.