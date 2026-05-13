Studie: Preiskampf an Ladesäulen verschärft sich

Die Ladeinfrastruktur in Deutschland ist schneller gewachsen als der Bestand an E-Autos. Dadurch kämpfen Anbieter stärker um die Auslastung ihrer Ladesäulen, während kleinere Anbieter unter Druck geraten. Der durchschnittliche DC-Ladepreis (Gleichstrom) sank laut den Lade-Marktdaten-Experten von Cirrantic seit Oktober 2024 von 75 auf 65 Cent pro kWh, berichtet die Automobilwoche.
„Der Preiswettbewerb unter den Ladeanbietern nimmt zu“, sagt Cirrantic-Chef Ludwig Hohenlohe. „Alle Anbieter versuchen, sich mit attraktiven Angeboten die Kunden abzuwerben“, berichtet Alexander Junge, Vorstand bei Aral und zuständig für das Ladegeschäft. Besonders beim Ultra-Schnellladen ist das Angebot stark gewachsen: Anfang 2023 kamen 122 E-Autos auf einen HPC-Schnellladepunkt (High Power Charging), Anfang 2026 nur noch 56. Im letzten Jahr waren nach Zahlen des Energieverbands BDEW im Schnitt nur 12 Prozent der Ladepunkte gleichzeitig belegt.
„Wir kommen gerade von einer Marktphase der Ladesäulen-Knappheit in eine Sättigung“, sagt Axel Sprenger, Geschäftsführer des auf die E-Mobilität spezialisierten Marktforschers UScale. Die Frage sei nicht mehr, ob es genügend Ladepunkte gibt, sondern wer wo und warum lädt. Für Betreiber rückt laut Aral-Manager Alexander Junge Profitabilität stärker in den Fokus als Marktanteil. Das Unternehmen mit bisherigem Fokus auf fossile Kraftstoffe verschob bereits das Ziel, mit dem Ladegeschäft Mitte des Jahrzehnts Geld zu verdienen, weil der Hochlauf der E-Mobilität langsamer verlief als erwartet.
Anbieter steigern die Auslastung mit mehr Komfort, höheren Ladeleistungen, Beleuchtung, Dächern, WCs oder Gastro-Angeboten. Zusätzlich binden sie Kunden über günstigere Abo-Tarife mit monatlicher Grundgebühr. Vorstand Junge berichtet, dass Aral mit einem im Februar eingeführten günstigeren Tarif die Auslastung spürbar gesteigert habe.
Der Wettbewerb ballt sich an guten Standorten. Die Zahl der HPC-Cluster mit drei Anbietern im Umkreis von 250 Metern stieg von 296 im Jahr 2022 auf 887 im Jahr 2025. Arne Meusel von Cirrantic sagt: „Es laufen derzeit zwei Wettbewerbe: Das Rennen um die besten Standorte und der Kampf um die Bindung der ‚neuen‘ Kunden.“ Junge von Aral erwartet eine weitere Marktbereinigung und verweist auf rund 1000 Ladeinfrastruktur-Betreiber.
Zugleich halten dynamische Preise Einzug, die je nach Region und Auslastung schwanken. „Mit dynamischen Preisen kommt auch der lokale Wettbewerb“, sagt Cerrantic-Manager Meusel. „Das wird den Wettbewerb weiter anheizen, insbesondere an Lade-Hubs mit mehreren Anbietern.“
Kommentare
Thorsten 0711 meint
Ich hab von diesem Preiskampf leider noch überhaupt nichts bemerkt.
Dafür hat meine Lieblingslade-Karte Mobilize Intense den Preis bei Ionity DE von 39 auf 44 Cent erhöht. Meine Reaktion war eine Kündigung. Nun habe ich WeCharge für den Urlaub gebucht da mich das trotz höherer GG unter dem Strich günstiger kommt und Plug& Charge genutzt werden kann.
Bei Ionity Power gab es ebenfalls eine Preiserhöhung. Die 39 Cent sind jetzt „ab“. Je nach Standort kostet es nun auch 44 Cent.
South meint
Also man muss leider immer noch wirklich genau kucken. Gerade ein kleinen Tripp nach Österreich, mit EnBW und Elli 99ct!, gleiche Ladesäule mit EWE 62ct! Die Ladesäule gehört übrigens einem österreichischen Versorger. Solche Preisunterschiede von einem DRITTEL zeigen, dass der Wettbewerb noch nicht funktioniert…. natürlich kann man das mit ein paar Klicks rausfinden, aber das muss automatisch gehen. Man sollte unabhängig vom Anbieter und ohne speziellen Karten oder Apps gleich einen fairen Preis bekommen…
Future meint
Die dynamischen Preise sind super. In meiner Stadt bietet ein lokaler Ladesäulenbetreiber mit etwa 30 Ladehubs mit je 6 AC-Ladeplätzen genau das an. Mittags kostet es so beispielsweise nur 34 Cent und Abends/Nachts sind es 42 Cent – jeweils Adhoc per QR-Code. Ich finde das fair und praktisch. In meinem Stadtteil werden es vielleicht auch deshalb immer mehr Elektroautos, denn die wenigsten haben hier die Möglichkeit einer privaten Wallbox.
Gernot meint
Es hat alles Vor- und Nachteile. Ich bin grundsätzlich auch für dynamische Preise, weil wir für eine möglichst günstige Energiewende möglichst viele Lasten flexibilisieren müssen. Je mehr Flexibilität wir schaffen, um so weniger teuren Netzausbau brauchen wir.
Allerdings können dynamische Ladetarife auch die Langstrecken-Routen- bzw. Ladeplanung erheblich verkomplizieren.
Bei Tankstellen war die günstigste Tankstelle im Umkreis vielleicht 10 Cent günstiger als die teuerste, was bei Spritpreisen um 2 Euro ca. 5 % Preisunterschied entsprach. Bei DC-Ladesäulen bewegen wir uns in einem Preisrahmen von 39 Cent/kWh bis hin zu 109 Cent/kWh im Roaming an der „falschen“ Ladesäule. Statt 5% Preisunterschied beim Verbrenner bis zu 180% Preisunterschied beim Stromtanken. Auf Langstrecke kann das einen 3stelligen Euro-Betrag ausmachen. Mit dynamischen Ladetarifen wird das dann ein Stück mehr zur Wissenschaft. Aber siehe oben: Wir brauchen das.
Wir brauchen übrigens auch die Flexibilisierung für Wallboxen. Wenn wir 2035 20-25 Mio. BEV im Bestand haben, davon lediglich 7 Mio. so etwa gegen 18 Uhr nach Hause kommen und ihr Auto an die Wallbox stöpseln, weil es so für sie am bequemsten ist und es aufgrund festen Stromtarifs für sie keinen finanziellen Unterschied macht, wann sie laden, dann bricht das Stromnetz zusammen. Weil ca. 75 GW zusätzliche Last während wir um die Uhrzeit ohnehin schon Spitzenlast haben. Es wird auch nicht reichen, dass Netzbetreiber die Wallboxen dann (wie schon heute technisch vorgesehen) auf jeweils 4,2 kW dimmen, weil das dann immer noch knapp 30 GW zusätzliche Last zur Spitzenlastzeit bedeutet. In den Nachstunden haben wir schon heute (ohne jeden Netzausbau) mehr als genug Kapazität, um 25 Mio. BEV zu laden.
mabra meint
Zitat: „Alle Anbieter versuchen, sich mit attraktiven Angeboten die Kunden abzuwerben“, berichtet Alexander Junge, Vorstand bei Aral und zuständig für das Ladegeschäft.
Als ich das gelesen habe, war ich froh, gerade keinen Kaffee im Mund zu haben. Sonst hätte ich jetzt meinen Bildschirm putzen müssen.
Wolfgang Wagenstaller meint
Von einem Preiskampf habe ich noch nichts bemerkt. Ich muss bei jedem Ladevorgang recherchieren mit welcher Ladekarte oder App ich laden kann.
Der größte Unsinn sind Abos.
MK meint
Warum denn „jedes Mal recherchieren“?
Für unterwegs habe ich EWE (52 ct ohne Abo) und schaue einfach einmal kurz in der App, wo da entlang meiner Route eine Ladesäule ist. Sollte ich da gar nichts finden, habe ich als (noch nie benötigtes) Backup EnBW (56 ct ohne Abo). Das hat bisher (alleine 25.000 km in den letzten 6 Monaten) für jede Route gepasst.
Und damit ist man auch schon beim Wettbewerb: Besagter EnBW-Tarif ohne Abogebühr gilt erst seit wenigen Monaten. Davor war es mit 59 ct/kwh noch 3 ct/kWh teurer. Bei uns in Marburg gab es Greenvesting (ich meine, 74 ct fürs Adhoc-Laden). Die sind mit den Preisen mittlerweile vom Markt verschwunden und die Säulen werden jetzt von Stark Energy betrieben…jetzt sind es nur noch 55 ct fürs Adhoc-laden.
Mäx meint
EWEgo ist ganz gut dabei zu haben weil man schlimmstenfalls für 62 Cent tankt, wenn man schlecht geplant hat oder die Wunsch Säule belegt ist.
Aber EWEGo eigene Säulen sind oft nur 1 oder 2 und dann eben oft geteilt.
EnBW habe ich vergünstigt, weil ich einen yello oder EnBW Wärmepumpenvertrag die letzten Jahre hatte.
Damit kommt man eigentlich gut durch. Wenn man ins Ausland fährt, kann man monatlich noch Ionity überlegen.
Achja und Tesla ist ab und an auch interessant, zumindest wenn man ein 400V Fahrzeug hat.
mabra meint
So mach ich das auch. Klappt wunderbar. Bei Fahrten in den Urlaub mache ich es manchmal, dass ich eine einmalige Monatsgebühr an EnBW zahle, um den günstigeren Tarif zu bekommen, aber das ist mmir schon fast zuviel Aufwand. Da muss man ans Kündigen denken.
Hier im Norden kommt noch Vattenfall dazu, wenn es das in der Nähe gibt (max. 49 ct Adhoc-Laden).
F. K. Fast meint
Bei meinem letzten Ladeversuch, wo EWE Go nicht funktionierte, kostet EnBW 84 cent/kWh. Naja, ich hab’s verkraftet.