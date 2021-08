Grünen-Co-Chef Habeck: „Mobilitätswende heißt nicht, den Stau elektrisch zu machen“

Die Grünen haben sich klar zum Elektroauto bekannt, allerdings ist die Umweltpartei für insgesamt weniger Individualverkehr. Der Co-Vorsitzende der Partei Robert Habeck hat in einem ausführlichen Interview mit dem ADAC unter anderem über das Thema Mobilitätswende gesprochen.

Habeck selbst fährt kein Auto mehr, er hat es nach dem seine Kinder aus dem Haus waren abgeschafft. Bis dahin sei er wie viele auf das Auto angewiesen gewesen. „Aber in den Innenstädten ballen sich die Fahrzeuge. Mobilitätswende heißt deshalb nicht, den Stau elektrisch zu machen“, sagte er. Stattdessen gelte es, bessere Verbundsysteme zu schaffen, damit die Verkehrsdichte abnimmt. Im ländlichen Raum sei das Auto „Verkehrsmittel Nummer eins“, dennoch wolle man auch hier neue Angebote schaffen. So gebe es etwa Gemeinden, die E-Mobile für die Dorfgemeinschaft zum Teilen anschaffen.

Zentraler Punkt der Agenda der Grünen sei, den Schienen- und Busverkehr zu unterstützen. „Das sehen wir als politische und finanzielle Aufgabe für den Bund an“, so Habeck. Die Pendlerpauschale bleibe. Hier sei die Partei früher sehr skeptisch gewesen. Wenn man die Gesellschaft zusammenhalten wolle, könne die Pendlerpauschale aber einen Konsens für die Mobilitätswende absichern. Eine Citymaut kann sich Habeck in einzelnen Städten vorstellen. Er sieht es jedoch nicht als Aufgabe des Bundes, das von oben zu verordnen. In London sei zu sehen, dass eine Citymaut eine ökologische Lenkungswirkung erzielen kann. Wichtig sei, dass gleichzeitig der öffentliche Nahverkehr als Alternative ausgebaut wird.

Auf seine Vision einer Mobilitätswende angesprochen sagte Habeck: „Wenn wir in zehn Jahren durch deutsche Innenstädte gehen, wird der Verkehr ein anderer sein als heute. Wie genau er aussieht, wird sich von Stadt zu Stadt unterscheiden.“ Dass es noch „Staus und Blechlawinen“ wie im Moment geben wird, würde er „sehr stark“ bezweifeln. In seiner Vorstellung könnte man die Mobilität dahin entwickeln, dass man sich sehr schnell und günstig mit einer großen Vielfalt an Angeboten von A nach B bewegen kann.

Darauf angesprochen, ob Klimaschutz „im Portemonnaie wehtun“ werde, erwiderte Habeck: „Kein Klimaschutz wird wehtun.“ Die Bundesregierung habe ohnehin schon die Erhöhung des CO₂-Preises beschlossen. „Wir wollen sie nur vorziehen, was sachgemäß ist, denn die jüngsten Berichte sagen ja alle: Wir sind zu langsam und müssen Zeit gutmachen“, so der Grünen-Co-Chef. Im Gegensatz zur Bundesregierung mache man aber Vorschläge, wie Klimaschutz sozial gerecht gestaltet werden kann. So sollen Besserverdienende einen höheren CO₂-Preis zahlen, da sie einen größeren ökologischen Fußabdruck haben.

„Am Ende muss der Verkehr emissionsfrei werden“

Die Grünen möchten die Kfz-Steuer nur noch am CO₂-Ausstoß ausrichten. „Das wollen wir stufenweise einführen, aber es soll Bestandsschutz gelten. Am Ende muss der Verkehr emissionsfrei werden“, erklärte Habeck. Den Plan der EU-Kommission, mit strengeren Emissionsvorgaben faktisch ein Aus des Verbrennungsmotors im nächsten Jahrzehnt zu forcieren, begrüßte er. „Das ist der Ehrgeiz, den wir immer gefordert haben.“ In Deutschland sollten bereits ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden. Die Bundesrepublik müsse als Industrienation „etwas schneller vorangehen“.

Die für die Umstellung auf Elektroautos erforderlichen Ladestationen und auch der Strom seien erreichbar, meinte der Grünen-Politiker. Das sei aber „kein Selbstläufer“, sondern gehe nur, wenn es politisch vorangetrieben wird. „Wir müssen schneller werden, wir müssen Geld investieren. Aber Deutschland ist ein reiches Land, das sich das leisten kann.“ Mehr Elektroautos allein reichten nicht für mehr Klimaschutz, dafür brauche es auch mehr Ökostrom. Das bedeute mehr erneuerbare Energie in Deutschland, auch durch den Import von Wasserkraft aus Norwegen und Österreich sowie Solarstrom aus Spanien oder Nordafrika.

„Für die normalen Distanzen des Alltags setzen wir auf die Elektromobilität und wollen dafür die richtigen Rahmenbedingungen schaffen – eben die erwähnte Ladeinfrastruktur, aber auch mehr Standardisierung“, so Habeck. Am Ende soll jeder selbst entscheiden können, was er fährt – „solange die Fahrzeuge emissionsarm oder emissionsfrei sind“. Klar sei aber: Infrastrukturen sowohl für Strom und Wasserstoff als auch für synthetische Kraftstoffe („E-Fuels“) mit Steuergeld aufzubauen, „obwohl man weiß, dass Batteriefahrzeuge am effizientesten sind“, sei haushalterisch keine gute Idee.

Die Förderung für Elektroautos wollen die Grünen laut Habeck beibehalten. Im Bestand sieht er das größte Potenzial beim Umbau von schweren Fahrzeugen wie Busse auf E-Antrieb. Zum angestrebten Tempolimit 130 sagte er, dass er ein Tempolimit für richtig halte. Umfragen zeigten, dass die Mehrheit in Deutschland ein Tempolimit auf Autobahnen von 130 km/h befürwortet. Die Vorteile seien weniger Stress, weniger schwere Unfälle und „ein bisschen“ eingespartes CO₂, was der Lebensqualität zugutekomme.

Mit Blick auf die umstrittenen, in Deutschland aber weiter in großer Zahl neu auf die Straßen kommenden SUV sagte Habeck, das es nicht darum gehe, bestimmte Modelle abzuschaffen. Die Grünen wollten aber Anreize setzen, die Nachhaltigkeit belohnen. Dazu gehört beispielsweise auch die Frage, wie viel Sprit oder Strom ein Fahrzeug benötigt.