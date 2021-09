Studie: E-Anteil an Neuwagenkäufen bis 2025 bei 27 Prozent

Die wachsende Bedeutung nachhaltiger Mobilität verschiebt laut einer Studie die Priorisierung der „CASE“-Dimensionen (Connected-Car-Dienste, Automatisiertes Fahren, Smart Mobility und Elektrifizierung) für Autohersteller – aktuell vor allem mit einem Fokus auf Elektrifizierung, mittel- und langfristig aber auch in den anderen Dimensionen. So werde beispielsweise bereits 2025 jedes zweite Fahrzeug in Europa (49 %) vollständig vernetzt sein, heißt es im „Digital Auto Report 2021“ der Strategieberatung PwC Strategy&. Die Verbreitung von E-Autos soll weiter stark zunehmen.

Im Fokus der Connected-Car-Dienste stehen laut der Auswertung vor allem Sicherheitsanwendungen, Navigation, erweitertes Fahrzeugmanagement und „Functions-on-Demand“ wie beispielsweise das flexible Zuschalten zusätzlicher Batteriereichweite sowie Info- und Entertainmentangebote. Auch in den USA wird laut den Studienautoren die Vernetzung bis 2025 auf mehr als die Hälfte (52 %) vorangetrieben, während es in China bis 2030 dauern wird, bis in mindestens jedem zweiten Auto Connected-Car-Dienste verfügbar sind.

„Vernetzte Fahrzeugdienste erleben in den kommenden Jahren einen zweiten Frühling, nachdem sich die Umsatzhoffnungen der OEMs in den letzten Jahren nicht erfüllt haben. Sie werden ein erfolgskritischer Faktor für das Fahrerlebnis und somit differenzierender Faktor für die Wahl eines Autos“, sagt Peter Trögel von Strategy&. „Zuverlässige Over-the-Air-Updates und die kontinuierliche Weiterentwicklung fahrzeugnaher Dienste werden immer stärker nachgefragt. Zukünftig könnten kollaborative Anwendungen auch ein nachhaltigeres Fahr- und Nutzungsverhalten fördern.“



Beim Autonomen Fahren wird es der Studie zufolge rasante technologische Entwicklungsfortschritte geben, das Zusammenspiel von Hardware, Software, Infrastruktur und regulatorischen Vorgaben gestaltet sich jedoch weiterhin komplex. In Europa ist der Analyse nach für Neufahrzeuge der Level-3-/Level-4-Technologie ein relevanter Marktanteil von mehr als 20 Prozent erst ab 2030 zu erwarten. Das Vertrauen der Verbraucher in autonomes Fahren zeigt sich laut einer Befragung von Strategy& in Deutschland auch mit Blick auf das subjektive Sicherheitsgefühl volatil: Im Vergleich zum Vorjahr würden sich nur noch 38 Prozent der Befragten selbst für ein vollautomatisch fahrendes Auto entscheiden (2020: 64 %). Von den Befürwortern des automatischen Fahrens zeigt eine große Mehrheit (84 %) die Bereitschaft, für autonome Modelle auch einen Aufpreis zu bezahlen.

Der Anteil von Elektroautos an Neuwagenverkäufen wird laut der Studie in Europa bis 2025 bereits 27 Prozent betragen noch vor China (19 %) und den USA (6 %). Dabei könnte allerdings die Geschwindigkeit beim Aufbau der Ladeinfrastruktur bald zu einem Wachstumshindernis werden.

Ein eher langfristiges Wachstum wird für den Bereich Smart Mobility mit intelligenten Mobilitätslösungen jenseits des Fahrzeugbesitzes erwartet: Mit der steigenden Zahl von Angeboten für Auto-Abos oder flexible Mietoptionen wird dieser Markt vor allem in Europa am stärksten dazugewinnen und bis 2025 10 Prozent der gesamten zurückgelegten Kilometer pro Person ausmachen. Dahingegen präsentiert sich China bis 2025 als größter Wachstumsmarkt für passive Smart-Mobility-Formen wie Ride-Hailing (10 % gegenüber 3 % in Europa und 1 % in den USA).

Bereitschaft zum CO2-Sparen

Das Bewusstsein für CO2-einsparendes Mobilitätsverhalten ist in Europa stark ausgeprägt, wie aus einer Verbraucherumfrage von Strategy& in Deutschland, den USA und China hervorgeht. In Deutschland sind 70 Prozent der Befragten bereit, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern, um CO2 einzusparen. In China wollen nach eigenen Angaben fast alle Bürger (97 %) durch ihr Mobilitätsverhalten zur Reduktion von CO2 beitragen, in den USA sind es 52 Prozent.

Die befragten Deutschen signalisierten auch für die Zeit nach Abklingen der Corona-Pandemie eine ausgeprägte Affinität zum Individualverkehr. Knapp die Hälfte will in Zukunft kürzere Distanzen vermehrt zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen, 26 Prozent nehmen sich einen Komplettverzicht auf Kurzstreckenflüge vor und 18 Prozent gaben an, der Umwelt zuliebe vom Verbrenner auf ein E-Auto zu wechseln (China: 61 %, USA: 30 %). Allerdings wollen nur 7 Prozent der Deutschen verstärkt auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Größtes Hindernis bei der Nutzung nachhaltiger Mobilitätskonzepte wie Bike-/ Carsharing oder ÖPNV sind für 55 Prozent zu hohe Preise, 23 Prozent wünschen sich eine bessere Verfügbarkeit beziehungsweise mehr Angebote.