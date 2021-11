Umfrage: 4 von 10 Autokäufern bevorzugen E-Fahrzeuge

Stromer werden laut einer weltweiten Umfrage der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) bei Autokäufern immer beliebter. 40 Prozent der Verbraucher in Deutschland, die in den kommenden zwölf Monaten ein neues Auto anschaffen wollen, möchten sich demnach für ein rein oder teilelektrisches Fahrzeug entscheiden.

Für 49 Prozent der Befragten ist die Sorge um die Umwelt der wichtigste Grund für den Kauf eines Neuwagens mit Batterie. Weitere Gründe sind finanzielle Anreize (33 %), gefolgt von drohenden finanziellen Nachteilen (28 %) beim Besitz eines Autos mit Verbrennungsmotor. 48 Prozent der potenziellen Käufer eines Fahrzeugs mit einem alternativen Antrieb möchten ihre persönliche Umweltbilanz verbessern.

„Das Elektroauto ist im breiten Markt angekommen. Die stark steigenden Absatzzahlen belegen das eindeutig. Dazu trägt nicht nur das gewachsene Umweltbewusstsein bei, sondern auch attraktive finanzielle Anreize. Elektrifizierte Fahrzeuge werden nach unserer Prognose bereits zum Ende dieses Jahrzehnts den Autoabsatz in Deutschland dominieren“, sagt Peter Fuß von EY.

Nachdem Elektroautos und Plug-in-Hybride im vergangenen Jahr noch auf einen gemeinsamen Anteil am deutschen Neuwagenmarkt von 13 Prozent kamen, wird sich dieser EY zufolge im laufenden Jahr auf 27 mehr als verdoppeln. Im Jahr 2022 sollen bereits knapp ein Drittel der Neuwagen an der Steckdose geladen werden können. In zehn Jahren, im Jahr 2031, wird laut der Prognose der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge am Neuwagenmarkt dann schon bei 66 Prozent liegen.

„Der Absatz von Elektroautos entwickelt sich derzeit extrem dynamisch. Neue Modelle, kürzere Ladezeiten und höhere Reichweiten werden in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass Elektroautos für einen immer größeren Teil der Bevölkerung attraktiv werden. Die Technologie entwickelt sich in großen Schritten weiter“, so Fuß.

Eine Herausforderung beim Umstieg auf ein Elektroauto ist heute für viel noch die Reichweite von Elektroautos. Das ist offenbar vor allem ein Problem für die Generation der Babyboomer, also der heute Anfang Fünfzig- bis Mitte Sechzigjährigen. So halten 46 Prozent der von EY befragten Babyboomer nur eine Reichweite von mindestens 640 Kilometern für akzeptabel. Jüngere Menschen nehmen hingegen auch geringere Reichweiten in Kauf.

Die Unsicherheit im Hinblick auf die Ladeinfrastruktur ist der Befragung nach derzeit noch groß: 47 Prozent aller Teilnehmer sind der Meinung, dass es nicht genügend Möglichkeiten zum Aufladen von Elektroautos gibt. Potenzielle Käufer von Stromern haben ähnliche Bedenken: 38 Prozent gaben an, dass nicht genügend Ladepunkte zur Verfügung stehen. „Die Verbesserung der Ladeinfrastruktur ist die nächste große Herausforderung – bislang kommen wir in Deutschland und Europa bei dem Thema nicht schnell genug voran“, sagt Fuß.

Autoverkauf verlagert sich ins Netz

Online-Absatzwege gewinnen der Umfrage zufolge an Bedeutung: 16 Prozent der Deutschen informieren sich demnach über Angebote auf den Webseiten von Automobilherstellern und zehn Prozent über digitale Marktplätze. Damit zeigen deutsche Verbraucher nach Schweden, Großbritannien und China die größte Offenheit für digitale Absatzkanäle. Wenn es um Reparaturen geht, bevorzugen 43 Prozent der Autobesitzer hierzulande Vertragshändler. „Diese müssen in Zukunft neue Wege gehen. In der Welt der Elektroautos fällt zum Beispiel der obligatorische Ölwechsel weg. Die Händler müssen neue, vor allem auch digitale Dienstleistungen anbieten. Zum Beispiel Software-Updates, die in Zukunft immer wichtiger werden“, erklärt Fuß.

Grundsätzlich wünschten sich Autokäufer laut der EY-Befragung einen Mix von digitalen und Offline-Angeboten während des Kaufprozesses. Knapp die Hälfte aller potenziellen Autokäufer nutzt den Kontakt zu einem Autoverkäufer oder tauscht sich mit der Familie oder Freunden aus. 35 Prozent wünscht sich eine Kombination von Online- und Offline-Kanälen. Jeder Fünfte setzt ausschließlich auf digitale Kanäle. Wenn es um die Kaufentscheidung geht, möchten nahezu zwei Drittel das Auto von zu Hause aus oder von einem anderen bevorzugten Ort Probe fahren. 62 Prozent nutzen digitale Kanäle, um eine günstige und sichere Finanzierung zu finden.