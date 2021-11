Über 6000 Ladepunkte für Rewe und Penny-Märkte bis 2024

Die EnBW hat kürzlich bekannt gegeben, an zahlreichen Sandorten von Rewe und Penny Schnellladestationen für Elektroautos zu installieren. Kurz darauf verkündete die Rewe Group eine weitere Kooperation mit dem Ölkonzern Shell. Ziel sei es, eines der größten und modernsten Schnellladesäulen-Netze in Deutschland aufzubauen.

Bis Ende 2024 sollen insgesamt an mindestens 400 ausgewählten Eigenobjekten (Rewe und Penny) und zusätzlichen Mietobjekten bis zu 2000 neue Ladepunkte, darunter besonders schnelle mit 300 Kilowatt Leistung, installiert werden. Im gleichen Zeitraum strebe die Rewe Group an, an bestehenden Mietobjekten sowie Neubauten bis zu 4000 weitere Ladepunkte zu errichten. Derzeit verfügten in Deutschland 130 Märkte über eine Ladeinfrastruktur. Mit den bereits bestehenden Ladepunkten umfasse das Netz Ende 2024 voraussichtlich weit mehr als 6000 Ladepunkte.

„Die Rewe Group hat unlängst verkündet, auf Unternehmensebene bis 2040 klimaneutral zu sein. Ein sehr ambitioniertes Ziel. Zumal wir bereits bis 2030 unsere Treibhausgas-Emissionen gegenüber 2019 um 30 Prozent verringern werden. Dabei spielt die E-Mobilität auch bei uns im Unternehmen, zum Beispiel bei Dienstwagen, eine zentrale Rolle“, sagt Telerik Schischmanow, Bereichsvorstand der Rewe Group. „Mit dem massiven Ausbau der E-Schnellladesäulen-Infrastruktur wollen wir nun auch unseren Kunden gezielt die E-Mobilität erleichtern. Denn nur wenn wir als Gesellschaft in allen Lebensbereichen maximale Anstrengungen unternehmen, werden wir den Klimawandel stoppen.“

„Dank unserer beiden starken Partner Shell und EnBW haben wir hochmoderne Schnellladesäulen, mit denen unsere Kunden ihre Elektrofahrzeuge bequem beim Einkauf laden können. Ich bin davon überzeugt, dass dies genau der richtige Weg ist“, so Schischmanow weiter.

Die EnBW betreibt das größte Schnellladenetz in Deutschland. Da umfasst neben komplett eigenen Standorten auch wie jetzt bei Rewe und Penny in Kooperation mit dem Handel installierte Stromquellen. In den nächsten Jahren sollen zahlreiche weitere Schnelllader hinzukommen. Auch Shell baut sein Engagement im Bereich Elektroauto-Ladeinfrastruktur aus. So will das Unternehmen bis Ende des Jahres in Deutschland über 240 Ladepunkte an 110 Stationen verfügen. Bis 2030 soll das Netz auf 3000 Ladepunkte an 1000 Shell-Stationen wachsen.