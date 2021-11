Fisker präsentiert Serienversion des Ocean

Der bekannte Autodesigner Henrik Fisker hat die Serienversion seines neuen Elektroautos Ocean vorgestellt. Das SUV seines Start-ups Fisker Inc. soll Ende kommenden Jahres in den USA starten und zeitnah auch in Europa ausgeliefert werden. Produziert wird das Modell von Magna-Steyr im österreichischen Graz. „Unsere Mission ist es, die innovativsten und nachhaltigsten Fahrzeuge der Welt zu bauen, die auch noch erschwinglich sind, und das beginnt mit dem Fisker Ocean, denn wir wollen eine saubere Zukunft für alle“, so Henrik Fisker.

Der Ocean kostet in den USA ab 37.499 Dollar vor Steuern (ca. 33.100 Euro) in der Ausstattungsvariante „Sport“. Der Preis für die allradgetriebenene Version Ocean „Ultra“ liegt bei 49.999 Dollar (44.100 Euro). Das allradgetriebene Topmodell Ocean Extreme gibt es für 68.999 Dollar (60.900 Euro). Die ersten 5000 Fahrzeuge werden als besonders gut ausgestattete Edition „One“ hergestellt, ebenfalls zum Preis von 68.999 Dollar. Als Alternative zum Kauf ist ein Abo-Modell geplant, das bei 379 Dollar pro Monat (335 Euro) beginnt und eine einmalige Aktivierungsgebühr von 2999 Dollar (2650 Euro) vorsieht.

Fisker schätzt die Reichweite des Ocean Sport mit Frontantrieb und Einzelmotor gemäß der realitätsnahen US-Norm EPA auf 250 Meilen (402 km). Die Reichweiten für den allradgetriebenen Ocean Ultra und den Ocean Extreme mit zwei Motoren werden auf 340 und 350 Meilen (547/563 km) geschätzt. Als Energiespeicher kommen bei der Einstiegsversion Lithium-Ionen-Phosphat-Akkus vom chinesischen Zulieferer CATL zum Einsatz, die robuster und günstiger als die sonst üblichen NMC-Akkus (Nickel, Mangan, Kobalt) sind. Die höherpreisigen Modelle nutzen ebenfalls von CATL gelieferte Akkupacks mit NMC-Zellchemie, die mehr Energiedichte haben.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

Das „SolarSky“-Dach auf dem Ocean Extreme und dem Ocean One kann laut Fisker unter idealen Bedingungen eine zusätzliche Reichweite von 2000 Meilen (3219 km) im Jahr ermöglichen, unter sonnigem Himmel in Regionen wie Kalifornien 1500 Meilen (2414 km). Das E-SUV verfügt über eine Reihe von Technologien, die es erlauben, andere Elektrofahrzeuge aufzuladen, Strom in das Stromnetz einzuspeisen und den Ocean als Notstromquelle für Häuser zu nutzen.

Der Ocean Sport wird 202 kW (275 PS) leisten und soll in 6,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Der Ocean Ultra wird mit 397 kW (540 PS) und einer Beschleunigung auf Tempo 100 in 3,9 Sekunden beworben. Der Ocean Extreme und der Ocean One sollen dank 405 kW (550 PS) in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten. Der Ocean Sport verfügt über die Fahrmodi „Earth“ und „Fun“, während der Ocean Ultra und der Ocean Extreme zusätzlich über einen „Hyper“-Modus verfügen. Der Ocean Extreme und der Ocean One werden zudem einen Offroad-Modus haben. Die Baureihe sei „als echtes SUV“ konzipiert worden, betont Fisker.

Auf Knopfdruck kann der Ocean alle Fenster herunterlassen und sein Schiebedach einfahren, um in den „California Mode“ zu wechseln. Diese Funktion ist für die Modelle Ultra, Extreme und One verfügbar und soll ein Cabrio-ähnliches Erlebnis bieten, während die Sicherheit einer SUV-Plattform erhalten bleibt.

Im Inneren besteht der Ocean mit Platz für fünf Passagiere laut Fisker komplett aus veganen und recycelten Materialien, darunter wiederverwertete Fischernetze, alte T-Shirts und erneuerter Gummi. Der hochauflösende 17,1-Zoll-Bildschirm in der Mitte des Armaturenbretts arbeitet während der Fahrt im Hochformat-Modus, im Stand dreht er sich in einen „Querformat-Hollywood-Modus“. Fisker verspricht zudem moderne Konnektivitätstechnik, die „Over-the-Air“-Updates der Fahrzeugsoftware erlaubt.