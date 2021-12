Schwedischem Elektroauto-Start-up Uniti droht die Insolvenz

Ende 2019 hatte das schwedische Start-up Uniti den Konfigurator für sein Stadt-Elektroauto One freigeschaltet. Die Auslieferung sollte Mitte 2020 auf dem Heimatmarkt sowie in Großbritannien starten, das gelang aber nicht. Wie Uniti nun mitteilte, steht es nicht gut um das Unternehmen. Es seien kurzfristig mindestens 500.000 Euro erforderlich, um die Insolvenz abzuwenden, teilte CEO Lewis Horne mit.

Der Übergang von einem kleinen Start-up mit ehrgeizigen Prototypen zu einem echten Autounternehmen habe sich als große Herausforderung erwiesen, erklärte Horne. Vor allem der Ausbruch der Corona-Pandemie habe für Probleme gesorgt, so habe der chinesische Entwicklungspartner die Karosserieteile für den One nicht liefern können. Eine Produktion in Europa wäre deutlich kostspieliger und mit dem Budget des Start-ups nicht möglich.

Die Probleme führten laut Horne dazu, dass Uniti 2020 zu einer Restrukturierung gezwungen war. Das umfasste den Abbau von Stellen, den Umzug in andere Büroflächen und eine auf das Minimum reduzierte „Burn Rate“ – also deutlich weniger Investitionen und Ausgaben. Potenzielle Investoren habe in dieser Zeit abgeschreckt, dass der Bau einer eigenen Autofabrik sehr viel Kapital erfordert. Daher habe man Partner in China gesucht, die bereits über Erfahrung und Kapazitäten im Bereich E-Mobilität verfügen.

Seit diesem Jahr gebe es eine für die Produktion geeignete Version des One, so Horne weiter. Man habe bereits einen neuen strategischen Investor in China gefunden, der neben dem erforderlichen Kapital auch die Produktion realisieren könnte. Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten, wenn auch noch nicht final. Für Ende November sei eine Brückenfinanzierung vereinbart worden, die sich aber aufgrund von Vorgaben für Kapitalabwanderung der chinesischen Regierung verzögere.

Mit dem neuen Investor sei Exklusivität vereinbart worden, auf die dieser nun aber aufgrund der Verzögerung verzichte. Uniti könne daher wieder andere Geldgeber suchen, bis der Deal finalisiert ist. „Ich hatte gehofft, der Öffentlichkeit heute mitteilen zu können, dass wir endlich eine gute Nachricht haben. Stattdessen kämpfen wir damit, ohne diese Mittel weiterzumachen“, gestand Horne ein. „Wir haben jetzt weniger als eine Woche Zeit, um 500.000 Euro aufzutreiben, sonst müssen wir Konkurs anmelden.

(Unser Team hat seit Monaten kein Gehalt mehr erhalten.)“

„Hochriskante Investition“

Die bestehenden Gesellschafter wurden schon vor einigen Tagen über die prekäre Situation bei Uniti informiert. Über 100 von ihnen hätten weitere Mittel in Höhe von 200.000 Euro zugesagt, berichtete Horne. Mögliche neue Investoren warnte er, dass er nicht wisse, wann die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Investor finalisiert sein wird. Es sei auch möglich, dass die Verhandlungen scheitern. „Aus diesem Grund und wegen unserer ausstehenden Verbindlichkeiten können wir nur dann Kapital von irgendjemandem aufnehmen, wenn wir ein Minimum von 500.000 Euro an Zusagen erreichen. Dies würde unsere Verbindlichkeiten abdecken und uns mindestens bis Juni nächsten Jahres am Laufen halten – genug Zeit, um den Deal abzuschließen oder mit einer Alternative fortzufahren.“ Der Uniti-Chef betonte, dass es sich „um eine hochriskante Investition“ handele.

Der neue Großinvestor will laut Horne zunächst 675.000 Euro als Brückenfinanzierung überweisen. Vier Millionen Euro seien für die ersten Demonstrationsfahrzeuge geplant, 60 Millionen Euro für eine Fabrik in China. Letztere soll im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens entstehen, an dem Uniti mindestens 30 Prozent der Anteile hält. Weitere Investitionen für den Geschäftsbetrieb und das Marketing würden aus dem internen Budget des Investors kommen. Dessen Ziel sei, innerhalb von 12 Monaten an die Börse zu gehen.

„Wir haben nicht geglaubt, dass diese Reise einfach sein würde“, so Horne abschließend. „Natürlich hatte ich gehofft, dass unsere Geschichte eine Geschichte des Triumphs sein würde, die von Erfolg zu Erfolg führt. Stattdessen waren die letzten Jahre eine Geschichte des Überlebens und der Beharrlichkeit im Angesicht ständiger Rückschläge. Unabhängig vom Ergebnis bin ich stolz darauf, dass mein außergewöhnliches Team jeden Tag dafür gekämpft hat, diesen Traum zu verwirklichen.“

Der Uniti One

Uniti bewirbt den 3222 Millimeter kurzen One als effizientes, ideales modernes Stadtauto für nachhaltige Mobilität zum erschwinglichen Preis. Im Inneren des Kleinstfahrzeugs finden bis zu drei Erwachsene Platz. Der Fahrer sitzt vor den Passagieren, im Heck stehen für Gepäck 155 Liter Kofferaumvolumen zur Verfügung. Wird die hintere Sitzbank umgeklappt, erhöht sich der Stauraum auf 760 Liter.

Angetrieben wird der One von einem 50 kW (68 PS) starken Elektromotor über die Hinterräder. Damit soll es von 0 bis 50 km/h in 4,1 Sekunden und von 0 bis 100 km/h in 9,9 Sekunden gehen. Maximal sind 120 km/h möglich. Die Energie dafür kommt von einer im Fahrzeugboden untergebrachten 12-kWh-Lithium-Ionen-Batterie, mit einer Ladung sollen 150 Kilometer möglich sein. Ein optionaler 24-kWh-Energiespeicher erlaubt 300 E-Kilometer am Stück.

Als Grundpreis außerhalb des Heimatmarktes plant Uniti weiter 17.767 Euro vor Steuern. Ob es sich dabei um einen europaweiten Preis handelt, und ab wann Kunden bei Weiterführung des Start-ups außerhalb Schwedens und Großbritanniens bedient werden könnten, ist unklar.