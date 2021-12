BMW-Betriebsratschef wünscht sich Akkufertigung an jedem Produktionswerk

BMW-Betriebsratschef Manfred Schoch hat in einem Interview mit der Automobilwoche den Vorstand für seine Leistung während der Coronavirus-Krise und den dadurch entstandenen Verwerfungen in den Lieferketten gelobt. Weniger zufrieden ist der seit 1987 den Gesamtbetriebsrat führende Branchenveteran mit dem rein externen Bezug von Elektroauto-Batteriezellen.

Der bayerische Autohersteller fährt mit einer wachsenden Produktpalette seine Elektroauto-Produktion hoch. Die Batteriezellen bezieht der Konzern von den hier führenden Zulieferern aus Asien. Anders als Wettbewerber wie Mercedes-Benz oder Audi über die Konzernmutter Volkswagen will BMW auch in Zukunft keine eigenen Akkus fertigen. Schoch hält das für einen Fehler, er fordert schon seit Langem eine BMW-Großserienfertigung von Akkus.

„Mit dem, was jetzt in Deutschland passiert, sehe ich mich längst bestätigt“, sagte der Betriebsratschef. „Die Batteriefabriken schießen in Europa wie Pilze aus dem Waldboden. Damit entstehen auch Arbeitsplätze, was mir als Betriebsrat und Gewerkschafter natürlich sehr gut gefällt.“ Schoch erzählte von einem Gespräch mit einem früheren Logistikvorstand der meinte, dass in Deutschland nie Batterien produziert würden. Er habe ihm entgegnet, dass es so kommen werde. „Heute sage ich: Die Batteriefertigung ist in Deutschland angekommen. Bei BMW sind wir hierbei auf einem guten Weg.“

Bislang fertigt BMW nur Akkus in Kleinserie, um die Technik zu erforschen und zu beherrschen und bei anderen Unternehmen in Auftrag zu geben. Der Konzern habe bei der Firma Manz eine erste Transferanlage für die Batteriezellen-Fertigung bestellt, die bis zum Jahresende in Parsdorf aufgebaut werde, berichtete Schoch. Dann könnte BMW mit der Fertigung beginnen – bis man die Produktion industriell wirklich beherrscht, werde es aber noch einige Jahre dauern. Zudem müsse man noch an den Materialien für die Batterien der Zukunft forschen. „Und wenn wir es dann alles beherrschen, bestellen wir bei der Firma Manz weitere Anlagen:“

Wann BMW in eine eigene große Batterieproduktion investiert, hängt laut dem Arbeitnehmervertreter davon ab, wann der richtige Zeitpunkt ist, in die Investition hineinzugehen. Man müsse die Batteriezellen dezentral produzieren, in Anlagen in China, in den USA, Mexiko oder Deutschland. Den selbst für Deutschland gelte: „Batterien dauerhaft von München nach Leipzig zu transportieren, ist auch nicht klug. Die Frage ist also, wann wir auf die Startrampe gehen.“ Schochs Vision: Zwei Transferanlagen an einem Produktionswerk, aus dem die Batteriezellen kommen, die dann direkt vor Ort zu Batterien montiert werden und anschließend in die Fahrzeugmontage gehen.

Tesla-Chef Musk „ein großes Genie“

Schoch äußerte sich auch zu Tesla-Chef Elon Musk. Dieser sei „sicher ein großes Genie“. Was er technologisch bewegt habe, sei „schon phänomenal“, dem gelte seine große Anerkennung. Musk baue ja nicht nur Autos, sondern auch Raketen, oder große Bohrmaschinen für Tunnel. „Elon Musk hat uns als Branche wachgerüttelt, dass es andere Lösungsansätze für Automobile gibt. Elektrisches Fahren wird durch ihn etwas ganz Normales sein, das ist die Zukunft“, sagte BMWs Betriebsratschef.

Schoch ist sich sicher: „Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge werden wir schaffen.“ Wenn die Fabriken umgestellt seien, baue das Unternehmen eben statt eines Verbrenners einen Elektromotor ein. Er sehe hier keine „große Revolution mit Tausenden von Entlassungen“. Früher habe es Propeller-Flugzeuge gegeben und heute moderne Turbinen an den Flugzeugen. „Und wir fliegen trotzdem…“