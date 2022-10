Umfrage: Vor allem Millennials wollen Premium-Elektroautos

Das in Italien angesiedelte Start-up Aehra will ab 2025 luxuriöse Elektroautos verkaufen, auf das erste gab es kürzlich einen Ausblick. Nun veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse einer beim Marktforschungsinstitut Savanta in Auftrag gegebenen Umfrage, die das Interesse an besonders hochwertigen Stromern beleuchtet.

Demnach liegt das Durchschnittsalter der Verbraucher, die ein Premium-Elektroauto kaufen möchten, bei unter 40 Jahren. Frühere Daten zeigten laut den Studienautoren, dass die Käufer in den Fünfzigern und überwiegend männlich sind. Die Ergebnisse der neuen Auswertung hätten zudem ergeben, dass Frauen nun genauso an Premium-Elektrofahrzeugen interessiert sind, die einen Schwerpunkt auf „Komfort und Raffinesse“, legen wie Männer. 53 Prozent der Männer und 51 Prozent der Frauen gaben an, dass sie den Kauf eines Premium-Elektrofahrzeugs mit hoher Wahrscheinlichkeit in Erwägung ziehen.

44 Prozent der Generation Z (18-25 Jahre), 61 Prozent der Millennials (26-49 Jahre), 47 Prozent der Generation X (50-64 Jahre) und 37 Prozent der Baby-Boomer/Silent Generation (65+ Jahre) erklärten, dass sie den Kauf eines Premium-Elektroautos ernsthaft in Betracht ziehen würden. Das Durchschnittsalter der Verbraucher, die am Kauf von Luxus-Elektroautos interessiert sind, ist damit laut den Studienautoren seit früheren Untersuchungen um mehr als ein Jahrzehnt gesunken. Die Altersgruppe der Millennials werde beim nächsten Fahrzeugkauf am wahrscheinlichsten ein Premium-Elektroauto in Betracht ziehen.

Eine weitere Erkenntnis der Studie ist die Erwartung eines hochgradig personalisierten, durchgängigen Kundenerlebnisses, das für die Umfrageteilnehmer, die den Kauf eines Premium-Elektrofahrzeugs in Erwägung ziehen, ein entscheidender Faktor ist. Die Studie, für die den Angaben nach über fünftausend Umfragen über mehrere Länder und Generationen genutzt wurden, zeigte auch, dass Fahrzeugprestige, Design, Platz, Komfort, Kraft und Leistung entscheidende Entscheidungsfaktoren sind.

„Das jüngere Alter der Käufer, die den Erwerb eines Ultra-Premium-Elektrofahrzeugs in Erwägung ziehen, und die Tatsache, dass das Interesse fast gleichmäßig zwischen Männern und Frauen aufgeteilt ist, sind zwei der vielleicht überraschendsten Ergebnisse, die sich herauskristallisiert haben“, so Nick Baker von Savanta. „Die klare Forderung nach einer deutlichen Verbesserung des Kundenerlebnisses sollte für alle Automobilhersteller und Start-ups mit Ambitionen in diesem Sektor ein deutlicher Weckruf sein.“

Laut der Umfrage zeichnen sich sieben unterschiedliche Kundentypen ab: Rundum-Liebhaber (Durchschnittsalter 42, Auto-Enthusiast, Ausrichtung auf Luxusmarken), Käufer und Entscheider (Durchschnittsalter 37, Auto-Enthusiast, persönliche Note, Ausrichtung auf Luxusmarken), Prestigesuchende (Durchschnittsalter 34, Ausrichtung auf Luxusmarken, persönliche Note), Liebhaber individueller Autos (Durchschnittsalter 51, Auto-Enthusiasten), Begehrende Aspiranten (Durchschnittsalter 42, persönliche Note), Altmodische Standardisten (Durchschnittsalter 56, Attraktivität von EV) und Bewährte Traditionalisten (Durchschnittsalter 53, Auto-Enthusiasten).