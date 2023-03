Genesis erwägt kleines Luxus-Elektroauto für Europa

Hyundais Edeltochter Genesis denkt über ein kleines, luxuriöses Elektroauto für den europäischen Markt nach. Das Modell könnte sich am Konzept des Genesis Mint aus dem Jahr 2019 orientieren. „Wir wollen unsere Modellpalette erweitern, und insbesondere in Europa wird ein kleineres Modell in Betracht gezogen“, sagte Mark Choi, Leiter der Produktplanung bei Genesis, dem Portal Autocar.

Zeitnah dürfte ein solches Elektroauto nicht kommen. Choi verwies auf die hohen Rohstoffkosten für Batterien. „Es könnte sinnvoller sein, zu warten, bis die Materialkosten sinken, aber das müssen wir abwarten.“

Designchef SangYup Lee erklärte, dass das Mint-Konzept weiter in Erwägung gezogen werde. „Wir wollen verstehen, was ein kleines Luxusauto sein könnte. Wenn man in einer Stadt lebt, will man nicht unbedingt ein großes Auto haben, also ist ein kleines Luxusfahrzeug etwas, worüber man nachdenken sollte.“ Es gebe Premium-Kleinwagen, ein Luxus-Kleinwagen könnte etwas Neues sein.

Der Mint wurde im April 2019 als ein auf die Nutzung in der Stadt zugeschnittenes Premiumauto vorgestellt, das Praktikabilität, Komfort und Fahrspaß vereinen soll. Den für zwei Personen ausgelegten Innenraum haben die Designer als Rückzugsraum, Wohlfühloase und Kommandozentrale in einem konzipiert.

Das Cockpit des Mint fällt äußerst minimalistisch aus, vorhanden sind nur die nötigsten Funktionen. Der Hauptbildschirm befindet sich im Zentrum des Lenkrads. Die Mittelkonsole mit zusätzlichen Kontrollelementen kann zusammengeklappt und in die vordere Sitzbank integriert werden, die so zu einem Sofa wird. Die schwenkbaren Sitzgelegenheiten erleichtern das Ein- und Aussteigen. Eine Ladestation ist ebenso vorhanden wie Stauraum in einem Abteil hinter den Sitzen.

Sollte ein Serienauto mit Anleihen am Mint eingeführt werden, würde es Autocar zufolge für mehr Praktikabilität alltagstauglicher daherkommen – also etwa ohne Scherentüren. Die bei der Vorstellung vor vier Jahren in Aussicht gestellte Reichweite von um die 320 Kilometern mit einer Ladung dürfte dank neuer Technik höher ausfallen. Die Ladeleistung von bis 350 kW gehört dagegen auch bei Luxus-Elektroautos bisher nicht zum Standard.

Genesis will bis 2030 sechs Elektroauto-Modelle im Programm haben. Schon ab 2025 sollen alle neu eingeführten Modelle elektrisch sein. Das aktuelle Vollstromer-Angebot der südkoreanischen Marke besteht aus der Luxuslimousine G80 Electrified, dem großen SUV GV70 Electrified und dem Crossover GV60.