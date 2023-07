Analyse: Elektromobilität erreicht die breite Masse

Die Unternehmensberatung Berylls hat die neueste Ausgabe ihres jährlichen „E-Mobility Ranking“ veröffentlicht. Darin betrachtet sie verschiedene Märkte und welche Fortschritte die E-Mobilität dort im Einzelnen macht. Neben den E-Auto-Zuwächsen in den Flotten, den Zulassungszahlen der E-Autos wird auch die Infrastruktur analysiert.

Nachdem die Pandemie die Märkte 2020 und 2021 im Würgegriff hatte, wurden die Herausforderungen nach ihrem Abklingen kaum weniger. So war Jahr 2022 immer noch geprägt von erheblichen Lieferproblemen, weil sich vor allem die konjunkturelle Erholung in der Mikrochip-Industrie hinzog, die Energiekosten vor allem in Europa nahezu explodierten und gleichzeitig die Inflation als Folge des russischen Angriffs-Kriegs sprunghaft zunahm.

Auf das E-Mobility Ranking von Berylls hatten diese Verwerfungen keinen großen Einfluss. Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt sich ein stabiles Bild in der Rangfolge. Die überwiegende Mehrheit der untersuchten Länder hat die Position nicht oder nur geringfügig verändert. Die nordischen Nationen sind weiterhin die E-Mobilitäts-Spitzenreiter, mit einer Elektroauto-Quote in der Flotte von mehr als drei Prozent. Sie bilden die Vorhut, gefolgt von westeuropäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich und Co mit E-Auto-Quoten in der Bestandsflotte von einem bis zwei Prozent.

Als einziges asiatisches Land spielt China in der Führungsgruppe des Berylls-Rankings mit und liegt mit drei Prozent auf Augenhöhe mit Schweden. 40 Prozent des chinesischen E-Auto-Bestands gehen auf die Neuzulassungen im vergangenen Jahr zurück. Die USA liegen bei den E-Fahrzeugen in der Bestandsflotte weiterhin abgeschlagen auf einem der letzten Plätze. Ein gutes Drittel der US-Elektroauto-Bestandsflotte wurde im vergangenen Jahr zugelassen.

Geringe Bestandszahlen, große Zuwächse bei Neuzulassungen

Während die Bestandszahlen klein wirken, zeigen die Anteile der Elektroautos bei den Neuzulassungen laut der Auswertung, dass 2022 das Durchbruchsjahr für die E-Mobilität war: In Nord- und West-Europa sowie in China ist demnach im Schnitt jedes fünfte verkaufte Auto ein batteriebetriebenes. In den USA ist es nur jedes 16.

Die guten Zahlen dürften aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Automobilindustrie 2022 extrem stark von Lieferproblemen behindert worden sei, vor allem in Europa, wo die Pkw-Verkäufe einen jahrzehntelangen Tiefstand erreichten (-28,5 % im Vergleich zu 2019), so die Berater. Trotz dieser Situation hätten die Elektroauto-Neuverkäufe wie in den Vorjahren stark zugenommen, wobei die meisten Länder in der Rangliste ein zweistelliges Wachstum verzeichneten. Verlierer seien die Plug-in-Hybride: Sie hätten, teilweise bedingt durch das Auslaufen von Förderprämien, an Dynamik verloren und ihre Zulassungszahlen seien in vielen europäischen Ländern rückläufig.

Positive Zeichen setzte laut der Analyse die Infrastruktur: 2022 sei ein Jahr gewesen, in dem die Einführung neuer Ladestationen deutlich beschleunigt wurde. Die Mehrzahl der Länder habe das öffentliche Lade- und Schnellladenetz rasant erweitert. Teilweise lägen die Wachstumszahlen bei über 40 Prozent. Spitzenreiter sei China, mit einem gut ausbalancierten Wachstum von Elektroauto-Flotte und Infrastruktur. Das Verhältnis Batterie-Auto zu Gleichstrom-Schnelllader (DC) sei gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert geblieben. „Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit, denn in China leisten DC-Ladesäulen meist weniger als 60 kW und viele Ladesäulen sind schlecht geplant und selten genutzt, weil sie beispielsweise in Fußgängerzonen stehen“, so die Berater.

Ein Blick auf die Zahlen der nordischen Länder lasse vermuten, dass sie in diesem Bereich zurückfallen. Denn sie hätten ihre E-Auto-Flotten zwar signifikant ausbauen können, aber die Erweiterung der öffentlichen Infrastruktur halte nicht im gleichen Maße Schritt. Dieses scheinbare Ungleichgewicht ist laut Berylls einer für Skandinavien typischen Situation geschuldet: Dort besitzen wesentlich mehr Haushalte private Lademöglichkeiten und die E-Autofahrer sind nicht unbedingt auf die öffentliche Infrastruktur angewiesen, so wie dies in Ballungsräumen in Deutschland oder Frankreich der Fall ist. Tatsächlich hätten beide Länder 2022 massiv in den Ausbau der Infrastruktur investiert.

Skandinavien mit großen Schritten Richtung 100 % E-Neuzulassungen

„Ein Ausblick auf 2023 und darüber hinaus zeigt, wie stark die einzelnen Nationen bestrebt sind, die E-Mobilität zu einem umfänglichen und nachhaltigen Erfolg werden zu lassen“, so Alexander Timmer, Partner bei Berylls Strategy Advisors. „Skandinavien ist sicher ein Musterbeispiel dafür, denn die nordischen Länder folgen Norwegen auf dem Weg zu 100 Prozent BEV, mit lediglich vier oder fünf Jahren Verspätung. Dazu gehören Schweden, Dänemark, Island, aber auch Finnland, mit einem BEV-Anteil bei den Neuzulassungen der im Q1 2023 bei über 30 Prozent lag. Wir erwarten, dass sie alle im Jahr 2023 einen BEV-Anteil von über 30 Prozent und bis 2030 einen BEV-Anteil von über 80 Prozent erreichen werden.“

Die großen europäischen Drei (Deutschland, Frankreich, Großbritannien) seien ebenfalls auf dem Weg nach vorn, allerdings nicht mit dem gleichen Tempo wie die nordischen Länder. Die Berylls-Experten gehen davon aus, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien im Jahr 2023 im Bereich von 15 bis 20 Prozent Elektroautos bei den Neuzulassungen bleiben und ihren E-Auto-Anteil bis 2030 auf etwa 60 bis 70 Prozent erhöhen werden.

Südeuropa entwickelt sich viel langsamer als der Norden

Mit viel weniger Elan geht es der Analyse zufolge im europäischen Süden voran. Spanien und Italien, zwei wichtige EU- (und Automobil-)Länder, würden wie in den Vorjahren hinterherhinken. Zumindest in diesem Jahr gebe es keine Anzeichen für eine Beschleunigung der Transformation.

Ganz anders sieht es in Asien aus: Für China prognostiziert Berylls weiteres Wachstum, wenn auch verhaltener als bisher erwartet. Das Land dürfte 2023 immer noch einen Neuzulassungs-Elektroauto-Anteil von 20 bis 25 Prozent erreichen. Timmer: „Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2030 etwa drei von vier in China verkauften Autos BEVs sein werden.“

Der Blick in die E-Auto-Zukunft der USA lässt einen positiven Trend erwarten. „Denn in den USA geht es nach langen Jahren des Desinteresses an E-Mobilität, ausgenommen Kalifornien, endlich spürbar aufwärts, so Berylls. Der „Inflation Reduction Act“ (IRA) auf der einen Seite und die Notwendigkeit für die heimische Industrie, sich an den Elektroauto-Trend in China und der EU anzupassen, trieben den Wandel voran. Dennoch dürften sich die neu zugelassenen E-Autos im Jahr 2023 immer noch im einstelligen Bereich bewegen. Bis 2030 sei immerhin ein E-Auto-Anteil von 40 bis 50 Prozent möglich.