Zeekr erwägt Elektroauto-Produktion in Europa, um Zölle zu vermeiden

Die zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Elektroauto-Marke Zeekr könnte in Zukunft auch in Europa produzieren. Dadurch könnte das Unternehmen neue Import-Zölle der EU vermeiden. Ein eigenes Werk würde Zeekr nicht hochziehen, sondern auf Produktionsstätten von Geely zurückgreifen.

Aus China in die EU importierte Fahrzeuge von Zeekr werden seit Anfang Juli mit einem Sonderzoll von 19,9 Prozent belegt, das kommt zum regulären Zoll von 10 Prozent hinzu. Auch andere Hersteller müssen mit Strafzöllen rechnen. Die Entscheidung darüber, ob die Zölle endgültig eingeführt werden, soll im November fallen.

„Wir arbeiten aktiv an der Lokalisierung in Europa und werden zu gegebener Zeit eine Ankündigung machen“, sagte Andy An, Chief Executive Officer von Zeekr, in einem Interview mit Bloomberg News.

Der Mutterkonzern Geely ist bereits seit Jahren in Europa aktiv, unter anderem auch mit den Marken Volvo und Polestar. Es wäre denkbar, dass zukünftig Zeekr-Stromer in den Fabriken von Volvo in Schweden und Belgien entstehen. Geely verfügt zudem über einen Standort der Tochter London Electric Vehicle (LEVC) in Großbritannien.

Zu den neuen Zöllen auf China-Elektroautos der EU und auch der USA sagte Andy An, der zudem Präsident der Geely-Gruppe ist: „Ich persönlich bedauere die Einführung dieser Maßnahmen. Ich halte ihre Entscheidungen für nicht richtig. Sie werden einen gewissen Einfluss auf die internationale Entwicklung von Zeekr haben.“

Zeekr will noch in diesem Jahr mit der Auslieferung von Fahrzeugen in Schlüsselmärkten im Nahen Osten, Lateinamerika und Südostasien beginnen. Auch in Japan und Südkorea sollen die Verkäufe im nächsten Jahr anlaufen, erklärte An.

Aktuell bietet Zeekr in Europa den Oberklasse-Shooting-Brake 001 sowie den kompakten SUV-Crossover X an. Mit der Mittelklasselimousine 007 und dem Van Mix haben die Chinesen weitere mögliche Modelle für den Export vorgestellt.