Electromobility Report 2023: Absatztrends der E-Mobilität 2023 im internationalen Vergleich

Nach zehn Monaten wurden in Deutschland laut dem Electromobility Report 2023 des Center of Automotive Management (CAM) rund 425.000 vollelektrische Pkw (Battery Electric Vehicle/BEV, +38 %) sowie 140.000 Plug-In-Hybride (Plug-in Hybrid Vehicle/PHEV, -44 %) neu zugelassen. Damit macht die Bundesrepublik mehr als ein Viertel (26 %) der BEV-Neuzulassungen sowie knapp ein Fünftel (17 %) der PHEV-Neuzulassungen in Europa (EU-EFTA-UK) aus.

Zusammen liegen die BEV-Verkäufe in Europa zwischen Januar und Oktober 2023 bei 1,63 Millionen Pkw (+45 %). International bleibt jedoch China der mit Abstand größte Markt für E-Autos. Im Inland wurden nach zehn Monaten etwas mehr als 4 Millionen BEVs (+19 %) verkauft, was einem Marktanteil von 23,2 Prozent entspricht. Außerdem gewinnt die Volksrepublik zunehmend an Bedeutung bei den Fahrzeugexporten: Bis September 2023 wurden rund 3,4 Millionen Fahrzeuge (+60 %) nach Übersee verkauft, worunter sich auch 825.000 BEVs und PHEVs (+110 %) befinden. Damit ist China erstmals Exportweltmeister und überholt nach Deutschland im letzten Jahr nunmehr auch Japan.

Marktführer unter den Elektrofahrzeugen (BEV) in Deutschland ist im bisherigen Jahresverlauf die Marke VW mit 58.661 Neuzulassungen, dicht gefolgt von Tesla mit 54.761 Pkw. Die Marken Mercedes, BMW, Hyundai und Audi liegen mit deutlichem Abstand auf den Rängen 3 bis 6. In die Top-10 der BEV-Neuzulassungen gelangen noch Opel, Fiat, Skoda und MG Roewe. Als Tochterunternehmen des SAIC-Konzerns schafft es MG als erste chinesische Marke in die Top-10 der bisherigen BEV-Neuzulassungsstatistik.

Neben den reinen Elektro-Marken Tesla, Smart und chinesischen Elektro-Marken wie Polestar, Great Wall Motors, BYD sowie Nio erreichen einige Hersteller deutlich überdurchschnittliche BEV-Anteile an den Neuzulassungen. Auf hohe BEV-Anteile kommen die Modelle von MG mit knapp 87 Prozent, Hyundai, Fiat und Mini mit rund 28 Prozent sowie Renault, Peugeot und Volvo mit über 20 Prozent. Unterdurchschnittlich zum Markt bewegen sich hingegen die BEV-Anteile von BMW (14,2 %), VW (13,7 %), Mercedes (13,3 %) und Audi (12,1 %). Bei Herstellern wie Honda (5,3 %), Toyota (4,8 %) oder Ford (3,5 %) spielen reine Elektrofahrzeuge beim Fahrzeugverkauf in Deutschland noch fast keine Rolle.

„Während die Elektromobilität in China weiter auf hohem Niveau wächst, schwächt sich die Dynamik in Deutschland und befindet sich in einer kritischen Übergangsphase. Höhere Zinsen und abnehmende Förderungen führen zu höheren Leasing- und Finanzierungsraten der ohnehin teureren Elektrofahrzeugen und bremsen absehbar die Marktdynamik. Hinzu kommt, dass die tendenziell gutverdienenden, technikaffinen Early Adopter versorgt sind und zunehmend die niedrigeren Marktsegmente und Käuferschichten mit deutlich kleinerem Geldbeutel adressiert werden müssen“, so Studienleiter Stefan Bratzel.

Für den weiteren Markthochlauf brauche es zeitnah mehr Elektro-Modelle unterhalb der Mittelklasse, deren Anschaffungspreise auf Höhe der Verbrenner liegen. Für die europäischen Automobilhersteller sei die Reduzierung der Herstellkosten die größte Herausforderung, um den Preiskampf gegen Wettbewerber wie Tesla und einigen chinesischen Herstellern zu bestehen.